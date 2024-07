Poskus posilstva v Novi Gorici

Na Grčni v Novi Gorici se je v ponedeljek zgodil poskus posilstva. 19-letno dekle, ki se je vračalo domov, je okrog 18. ure napadel mlajši moški, italijanski državljan.

Po poročanju Radia Robin, ki je prvi objavil novico, je v zapisniku dogodka navedeno, da je žrtev čutila, da jo fant zasleduje. Ko je hotela vstopiti na dvorišče, jo je v angleškem jeziku začel nagovarjati, naj gre z njim in da naj ne pove nikomur. Besede je večkrat ponovil, nakar mu je odgovorila v angleškem jeziku, naj gre stran in da bo poklicala policijo. Fant jo je nato z obema rokama zagrabil za ramo, pri čemer se mu je upirala. Med upiranjem jo je obrnil k sebi, roko je poskusil potisniti med mednožje, med tem sta padla na tla, dekle je začelo kričati na pomoč. Storilec ji je dal roko na usta, da bi jo utišal. Na pomoč je takrat pritekel sosed, kričanje pa so slišali nato tudi starši, ki so pritekli pred hišo, oče pa je nato poklical policijo. Med čakanjem je storilec ponavljal, da jim bo plačal in naj ne kličejo policije.

Novogoriški policisti so potrdili, da obravnavajo kaznivo dejanje iz poglavja Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost Kazenskega zakonika. »Takoj po dejanju, ki se je zgodilo v ponedeljek dne 29. julija 2024 na območju PU Nova Gorica, je bil na samem kraju prijet storilec, ki je državljan Republike Italije. O okoliščinah dejanja je bila seznanjena dežurna okrožna državna tožilka iz Okrožnega državnega tožilstva Nova Gorica, ki usmerja predkazenski postopek. Po vseh potrebnih izvedenih aktivnosti bo podana kazenska ovadba na omenjeno tožilstvo, ostalih podrobnosti pa zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov ne moremo posredovati,« sporočajo iz Policijske uprave Nova Gorica.