Postajališče za avtodome, kakršnega v FJK še ni

Turizem na štirih kolesih je v zadnjih letih v znatnem porastu. Na uspehu je pridobil predvsem po covidu. »Gorica je bila v preteklosti pogosto le kraj prehoda za turiste z avtodomi,« razlaga predsednik društva Camper Club Antica Contea Raffaele Di Nardo in pristavi, da se je situacija dokaj spremenila. Vse več avtodomarjev Gorico sedaj tudi obišče in tu preživi več dni. V Gorici so letos za časa Okusov ob meji zabeležili prisotnost 160 avtodomov, kar predstavlja pravi rekord in je po besedah goriškega odbornika Francesca Del Sordija pomemben pokazatelj, da se v ta turizem splača vlagati.

Strateško postajališče

»Analize vsedržavnega društva Associazione produzione camper so pokazale, da vsak avtodomar v kraju, kjer se ustavi, porabi v povprečju sto evrov na dan,« pojasni Del Sordi in doda, da je cilj občine ta turizem izkoristiti v prid mestnemu gospodarstvu. Na postajališču, ki je doslej avtodomarjem nudil le pitno vodo in sistem za odvajanje odplak, je že sedaj tudi med tednom redno parkiranih nad deset avtodomov. Še več pa jih pričakujejo v letu 2025, ko v Gorici Camper Club Antica Contea načrtuje izvedbo vsedržavnega srečanja avtodomarjev. Učinek EPK se že pozna, razlaga Di Nardo, saj mnogi turisti društvo že sprašujejo informacije za naslednje leto.

Zaradi vseh teh razlogov se je občinska uprava odločila za naložbo v ureditev postajališča za avtodome med drevoredoma Oriani in Virgilio. »Gre za izjemno strateško lokacijo, ki se nahaja dva koraka od mestnega središča in v neposredni bližini parka ob potoku Koren, ki ga trenutno obnavljamo,« razlaga goriški odbornik in ponosno doda, da se bo mesto ponašalo z enim izmed najbolj naprednih počivališč za avtodome v FJK.

Pobudo za preureditev je dalo prav društvo Camper Club Antica Contea, čigar član je izoblikoval načrt glede na potrebe, ki so jih izpostavili sami turisti in ostali uporabniki parkirišča. Načrt je potem posredoval občini, ki ga je posvojila in nekoliko preuredila. »Pomembno je namreč, da so zadovoljni tako turisti kot avtomobilisti, ki tu parkirajo,« pravi Di Nardo.

Dela, ki znašajo v celoti 164.449 evrov, so se pričela v ponedeljek, 4. novembra. Zaupali so jih podjetju G&S Costruzioni, ki naj bi jih zaključilo, če bo vreme naklonjeno, pred 8. februarjem. Stroške bo krila Občina Gorica s podporo Dežele FJK.

Za avtodomarje in kolesarje

Projekt ureditve postajališča predpostavlja 18 plačljivih in nadzorovanih parkirnih mest za avtodome, ki merijo približno 8x3 metre. Nekatera izmed teh bodo opremljena z zeleno živo mejo, ki bo turistom nudila večjo zasebnost. Na voljo bodo priključki za oskrbo avtodomov z električno energijo in vodo, preuredili pa bodo tudi sistem za dovajanje vode in odvajanje odplak. Uredili bodo prostor za zbiranje in ločevanje odpadkov ter rekreacijski prostor, kjer bodo lahko turisti uporabljali žar. Načrt predvideva tudi postavitev sanitarij, avtomatov s hrano in pijačo ter dostop do brošur, vodnikov in vseh potrebnih turističnih informacij, ki zadevajo mesto in njegovo okolico. Predvsem te storitve bodo lahko izkoristili tudi vse številnejši kolesarji, za katere bodo nameščeni tudi polnilne postaje za električna kolesa ter vse potrebno orodje in rezervni deli za popravila.