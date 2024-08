Potniki naraščajo, cene tudi

Med najbolj priljubljenimi počitniškimi destinacijami Goričanov tudi letos kraljujejo sredozemske plaže. Če pa se osredotočimo na potovanja v bolj oddaljene kraje, sta se letos znašli na vrhu lestvice Japonska in Mehika, goriški turisti pa so (oziroma še bodo) v poletnih mesecih obiskali tudi Karibe in Združene države Amerike.

Kam Goričani najraje potujejo in kako obratujejo goriške turistične agencije, smo vprašali turistične delavke v agencijah K’un Lun Viaggi in Hemingway, v katerih so poudarili, da se naval na razne počitniške destinacije po koncu pandemije covida-19 še ni pomiril. Obenem so cene marsikje porasle. Pravi »bum« rezervacij je povzročil več težav zaradi prezasedenosti, zamud in nepripravljenosti na tako množičen naval turistov.

Prava počitniška vročica

S ponovnim odprtjem po daljšem obdobju pandemije se je zdelo, kot da bi človeštvo zajela nova epidemija: počitniška. »Bilo je nekaj neverjetnega. Pred vhodom v našo agencijo se je večkrat nabrala vrsta strank. Ugodnih ponudb za vsakega seveda ni bilo. Mnogo turističnih obratov okrog po svetu je bilo še zaprtih ali pa napol zaprtih, organizacija ni bila povsod najboljša, stranke pa so kar zagrabile za katerokoli ponudbo,« sta nam povedali turistični delavki iz agencije Hemingway.

Počitniška vročica od takrat ni popustila. Goričani še vedno zelo radi potujejo. »Do leta 2019 smo prirejali dve do tri daljša skupinska potovanja, zdaj pa podobna potovanja organiziramo vsak mesec. Povpraševanje je zelo naraslo,« so še pojasnili v agenciji Hemingway in dodali, da so letos razprodali vsa križarjenja, ki so jih ponujali v poletnih mesecih.