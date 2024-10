Potopis po koncu ljubezni

Luigi Nacci je že znano ime v deželni publicistiki in ne samo. Tržaški avtor srednje generacije je znan tudi kot pohodnik, popotnik ter vodnik po pešpoteh bližnje ter širše okolice. O tem je napisal že nekaj knjig, ki so mnogo več kot potopisi in se poglabljajo tudi v filozofsko dimenzijo hoje, objavil je tudi pesniško zbirko ter številne članke in eseje.

Pred kratkim pa je pri založbi Einaudi izšel njegov prvi roman I dieci passi dell’addio (Deset korakov slovesa), ki so ga v četrtek predstavili na dobro obiskanem srečanju v predavalnici goriškega Trgovskega doma v okviru niza Knjiga ob 18.03.

