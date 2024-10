Poudarek na zapuščini

»Nekoč so pozornost namenjali zlasti novi infrastrukturi, medtem ko je danes velik poudarek na programu in predvsem na tistemu, kar ostane kot zapuščina. Na nečem, kar se bolj čuti, kot vidi.« Tako poudarja Nadja Grizzo, ena izmed svetovalcev novogoriške in goriške Evropske prestolnice kulture 2025, ki je doma iz Essna v Nemčiji, kjer so se s prestižnim nazivom pohvalili leta 2010.

Nadja Grizzo je med udeleženci srečanja »družine« Evropskih prestolnic kulture (Ecoc Family Meeting), ki se je začelo včeraj med Gorico in Novo Gorico. GO! 2025 gosti dogodek v sodelovanju z nemškim mestom Chemnitz, ki prav tako nosi naslov EPK v letu 2025. Na srečanju sodeluje več kot 120 mednarodnih gostov, predstavnikov 28 nekdanjih, aktualnih in prihajajočih evropskih prestolnic kulture. Med njimi so predstavniki aktualne prestolnice Tartu v Estoniji, Bad Ischl v Astriji in Bodo na Norveškem, predstavniki lanske prestolnice v madžarskem Veszpremu, prestolnice v Liverpoolu, Essnu, Plovdivu in Plznu. Navzoči so tudi predstavniki iz Lublina na Poljskem, kjer so šele pred desetimi dnevi dobili naziv Evropske prestolnice kulture. Prišli so tudi svetovalci novogoriške-goriške prestolnice (poleg Nadje Grizzo še Hans-Dietrich Schmidt in Neil Peterson) in predstavniki japonskega Japanfesta, ki spremljajo vse prestolnice.

Delijo predragocene izkušnje

»Za nas je takšno srečanje zelo koristno, saj delimo predragocene izkušnje. Odkrito se lahko pogovorimo tudi o težavah, s katerimi se srečuje vsaka prestolnica kulture, hkrati pa je to srečanje tudi test za odprtje, ko bomo gostili veliko število ljudi,« pravi Neda Rusjan Bric, umetniška svetovalka GO! 2025, pobudnica projekta, vodja kandidature in soavtorica programske knjige. Po njenih besedah so na srečanju predstavili programe in si ogledali lokacije, ki jih bodo uporabljali prihodnje leto. Današnji dan bo Chemnitzev. »Ponudili smo jim vilo Vipolže, kamor bodo pripeljali svojega kuharskega šefa, povabili smo župane, da se srečajo z županom Chemnitza in sosednjih občin,« pojasnjuje Neda Rusjan Bric.

Kultura ni samo v muzejih ...

Nadja Grizzo je leta 2010 sodelovala pri organizaciji EPK v Essnu, od koder je doma. »Rada bi poudarila, kako zelo se spreminja pojmovanje, kaj sploh pomeni kultura. Kultura ni samo tisto, kar vidimo v muzejih, galerijah, temveč je postalo vse tisto, kar vsak dan živimo. Kultura je to, kako se povezujemo med seboj, kako se povezujemo z urbanim okoljem, tretiramo podnebne spremembe, kako se soočamo z mladimi, pa s starejšimi prebivalci, z njihovim zdravstvenim stanjem. Drugi pomemben trend, ki ga zaznavam je, da se evropske prestolnice kulture vse bolj dogajajo v manjših mestih, ki niso nujno velike turistične atrakcije,« pravi Nadja Grizzo in opozarja, da evropske prestolnice kulture vse bolj prihajajo v kraje, ki potrebujejo nove prostore, programe in predvsem nove odnose, strategije. »Hočemo, da ta naslov prinese mestom koristi, dobrobit in vzpostavi zdrav odnos do kulture,« zaključuje Nadja Grizzo.

Med včerajšnjim srečanjem je uradni program za GO! 2025 predstavil programski vodja Stojan Pelko, za Chemnitz pa je programske vrhunce orisal Stefan Schmidtke, ki je ugotavljal, da GO! 2025 presega meje, medtem ko se sami posvečajo odkrivanju nevidnega, pri čemer poudarjajo spoštovanje do tistega, česar ne poznaš. V Chemnitzu namenjajo posebno pozornost projektom, s katerimi spreminjajo v prostore kreacije garaže, ki so pomembna dediščina urbanega okolja Vzhodne Evrope. Med drugim so povabili ljudi, da skupaj sadijo drevesa in tako ustvarjajo transformacijo na družbenem nivoju, posebej se posvečajo programu »makers« - »izdelovalci stvari«, v katerega vabijo ustvarjalce iz vse Evrope, da skupaj kreirajo in izdelujejo izdelke. Pripravljajo tudi pot skulptur, ki jih bodo postavili ob pomembne spomenike ali simbole dediščine, spet drugje razvijajo delavnice za kulturo in demokracijo. Obstaja tudi program, ki ga razvijajo skupaj z Novo Gorico in se kaže v povezovanju programa »makers« in Dneva tehniške kulture, ki ga razvija novogoriški Xcenter. Udeleženci srečanja so včeraj spoznali tudi delovanje EZTS GO, goriško in novogoriško občino; obiskali so nekatera ključna prizorišča in programske partnerje EPK 2025, med njimi project EPIC, Piccolo Opera Festival na gradu Spessa, novogoriški park Rafut, vilo Vipolže, dvor Darka Bratine, Borgo Cinema v Gorici ter lokacije in projekte v Tolminu in Kobaridu.