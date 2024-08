Požar je obvladan (video)

14.50: Požar je obvladan, zajel je pobočja na desni strani ceste, če se iz Doberdoba peljemo proti Jamljam, in sicer nad odsekom med dvema ostrima ovinkoma na doberdobskem koncu jezera.

13:30: Goriški župan Rodolfo Ziberna je sporočil, da se je na gašenje požara pri Doberdobskem jezeru odpravila tudi ena ekipa goriške civilne zaščite z gasilskim vozilom P80. V stanju pripravljenosti je še ena goriška ekipa civilne zaščite, ki se bo v Doberdob odpravila z vozilom Defender v primeru, da se razmere ne bodo izboljšale.

12.50: Pred kratkim je na pomoč pri gašenju priletel helikopter.

12.25: »Veter je problem,« nam je ravnokar pojasnil doberdobski župan Peter Ferfoglia, ki je že odredil zaprtje občinske ceste, speljane ob Doberdobskem jezeru med Jamljami in Doberdobom. Gasilci so že na kraju z dvema ekipama iz Gorice in dvema ekipama iz Tržiča. Gašenja so se že lotili tudi prostovoljci civilne zaščite, v Doberdob ravnokar leti tudi helikopter. Zagorelo je med 11.30 in 12. uro.

Požar se je vnel nedaleč od Doberdobskega jezera. S požarišča se dviga gost dim, ki ga veter potiska proti Doberdobu.