Prav vsi lahko pomagamo ustvarjati boljši svet

Prostore kulturnega društva Danica na Vrhu je v četrtek preplavila prav posebna energija, ki je kljub slabemu vremenu pričarala dobro voljo med vsemi prisotnimi.

Na predstavitvi zbirke pesmi za otroke Boljši svet se je zbralo veliko število poslušalcev in še več otrok. Kot je povedala urednica knjige Viljena Devetak, so pesmi na objavo čakale dolgo časa in so ugledale luč s pomočjo finančnega prispevka Dežele Furlanije - Julijske krajine. Glavni ustvarjalki projekta sta zborovodkinja in profesorica klavirja Jana Drassich, ki je ustvarila tekste in notne partiture, ter akademska slikarka Katerina Kalc, ki je poskrbela za ilustracije. Poleg njiju je pri pripravi zbirke, ki je izšla pri Goriški Mohorjevi družbi, sodelovala vrsta ljudi, med njimi tudi Erika Pelicon iz tiskarne Grafica Goriziana, ki je poskrbela za oblikovanje, in studio World music Aljoše Gergoleta, ki je zaslužen za glasbene posnetke.

Rezultat je zanimiva zbirka pesmi, notnih zapisov, lepih ilustracij in glasbe, ki nas vabi, da se potopimo v vesolje besed, skozi katere lahko otroci (pa tudi vsi ostali) spoznavajo temeljna občutja empatije in spoštovanja do sebe, do drugih in do okolja.

Knjiga namenjena otrokom

Pesmarico Boljši svet so v četrtek predstavili otroci sami, saj jim je knjiga tudi namenjena. Po uvodnem pevskem pozdravu ženske pevske skupine Danica in pevske dekliške skupine Biseri so oder preplavili mladi pevci pevskih zborov Male kapljice in Kapljice iz Sovodenj in otroški pevski zbor Etko Mužetko z Vrha pod vodstvom Jane Drassich, Tine Balta in mentorstvom Katarine Visintin.

Večer je še dodatno popestrila glasbena spremljava, za katero so poskrbeli Anisja Volčič, Tina Jarc, Aljoša Gergolet in Ana Zalar. Poslušalci so lahko spoznali bogate melodije in besedila, ki raziskujejo različne teme, recimo drugačnost in skrb za sočloveka, čustva in empatijo, pa tudi ljubezen do narave in varovanje okolja.

Na koncu večera je pred mikrofon stopila tudi avtorica sama, ki je priznala, da je pesmi začela pisati slučajno. »Vedno nekaj iščem in malokrat najdem. Večkrat je bilo lažje napisati pesmico kot najti knjigo ali fotokopijo in s časom je to postalo priljubljeno opravilo tudi v prostem času,« je povedala Jana Drassich. Svoj pozdrav je zaključila z mislijo, da lahko prav vsi pomagamo ustvarjati boljši svet, če znamo pogledati v naša čustva, če smo empatični, če sprejemamo drugačnost, sebe in svoj potencial ter skrbimo za ljubeznive odnose, za okolje, za sožitje in za mir.