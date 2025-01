Predali namenu prenovljeno novogoriško postajo

V Novi Gorici so danes slovesno odprli prenovljeno železniško postajo, ki bo po prenovi namenjena izključno potniškemu prometu. Celotna investicija znaša 61,7 milijona evrov, od katerih je 43 milijonov evrov povratnih evropskih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, en milijon pa je zagotovila Mestna občina Nova Gorica.

Trak na prvem peronu postaje so prerezali novogoriški župan Samo Turel, predsednik vlade Robert Golob, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše. Prisotni so bili tudi podpredsednik vlade Matej Arčon, ministrica za kulturo Asta Vrečko, državna sekretarka Vesna Humar in goriški župan Rodolfo Ziberna.