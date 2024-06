Premierno bodo zaigrali tudi himno EPK 2025

Čezmejni pihalni orkester GONG Orchestra, ki združuje slovenske in italijanske glasbenike, pretežno člane Goriškega pihalnega orkestra iz Nove Gorice in člane različnih glasbenih sestavov iz sosednje Italije, napoveduje serijo romantičnih Koncertov pod zvezdami s podnaslovom Združeni v kulturi. V objemu čudovitega Trga sv. Antona v Gorici se bo v petek, 21. junija, ob 20. uri premierno zgodil veličasten koncert.

Mir, ljubezen in prijateljstvo so osnovna ideja in sporočilo, ki povezuje glasbenike z obeh strani meje in ga v univerzalnem jeziku prenašajo med svoje poslušalce. Združeni čezmejni GONG orkester s solisti bo obiskovalcem koncerta pričaral nepozaben večer z mogočnimi skladbami, ki so jih prav za ta projekt uglasbili različni skladatelji, uveljavljeni v domačem in mednarodnem glasbenem prostoru. »Gre za močne, senzibilne in veličastne skladbe, ki izhajajo iz naše skupne preteklosti,« pravi dirigent združenega orkestra Sandi Cej.

Skozi večer bodo tako premierno izvedene Želja po miru, Veter z Balkana, Pomlad, zagotovo pa bo večer dosegel vrhunec z združenim venčkom slovenske himne, italijanske, avstrijske himne ter Ode radosti, ki je bila razglašena za evropsko himno. Posebno mesto v programu koncerta bo imela tudi premierna izvedba himne Evropske prestolnice kulture GO!2025 za pihalni orkester, ki je bila izbrana na natečaju in jo je uglasbil domačin Vid Bavcon.

Poleg glasbe, ki bo pletla nevidne nitke vezi med narodi, se v sklopu koncertov predstavljajo tudi izjemni solisti; sopranistka Nejka Čuk, harfistka Ester Pavlic in solist na timpanih Vid Kranjc.

Vizualno podobo melodijam in besedam bo z atraktivnimi ognjenimi točkami slikala skupina KreAktiv, na plesno popotovanje pa nas bodo popeljali jazz in moderen plesalci Pro Dance Company iz Nove Gorice.