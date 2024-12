Pri Solkanu zbila kolesarja in odpeljala dalje

V soboto (7. decembra) je na regionalni cesti med Solkanom in Grgarjem, približno en kilometer pred odcepom za Skalnico, zaenkrat še neznana voznica zbila kolesarja. Po sedanjih ugotovitvah se je mlajši kolesar okoli 13.50 peljal z gorskim kolesom iz Solkana proti križišču za Sveto Goro. Pri tem je vzporedno z njim zapeljala voznica osebnega avtomobila znamke Opel Corsa koprskega registrskega območja in ga zadela z desno stranjo vozila, so danes poročali policisti Postaje prometne policije Nova Gorica.

Po trku je kolesar ob odbojni varovalni ograji drsel še približno tri metre, nato pa preko krmila kolesa padel na cestišče. Voznica je po trčenju zapustila kraj prometne nesreče, kolesar je utrpel predvidoma lažje telesne poškodbe in je zdravniško pomoč iskal naknadno. Ko bo povzročiteljica prometne nesreče izsledena bodo prometni policisti zoper njo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev prometne zakonodaje.

Da bi razjasnili vse okoliščine prometne nesreče policisti zaprošajo vse morebitne očividce oz. občane, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije glede prometne nesreče, da to sporočijo PPP Nova Gorica. Poziv velja tudi za voznico.