Prikaz krutosti in nesmisla vojne

V zgornjih razstavnih prostorih Kulturnega doma je na ogled dokumentarna razstava o krutih bojih v Posočju v času 1. svetovne vojne. Boji so trajali 29 mesecev, od konca maja 1915 vse do konca oktobra 1917. Po kobariškem preboju avstro-ogrske in nemške vojske ter umiku italijanskih armad do reke Piave so se spopadi na tamkajšnjih bojiščih nadaljevali še več kot leto dni.

Razstavo z naslovom 29 mesecev bojev ob Soči sestavlja desetina velikih razstavnih kock, ki v dvojezičnih opisih in številnih fotografijah prikažejo tragično dogajanje v Posočju pred 110 leti.

Bogat vsebinski in dokumentacijski prikaz uničujočih dogajanj na naših tleh je postavil Kobariški muzej, ustanova, ki se je s svojo razstavno ponudbo povzpela v sam evropskih vrh posredovalcev vojnih dogajanj in njihovih posledic. Srečanja se je udeležilo veliko ljudi, od zgodovinarjev in raziskovalcev preteklosti do ljudi, ki jih nasploh zanima zgodovina Posočja.

Publiko je uvodoma pozdravil predsednik Kulturnega doma, Igor Komel. Izpostavil je, da ima goriški hram kulture s kobariško ustanovo dobre odnose in utečeno sodelovanje. Razstava o prvi svetovni vojni je tudi uvod v novo sezono 2024/2025, za katero se Komel nadeja, da bo pestra in bogata kot lanska, v kateri so v domu našteli kar 230 različnih prireditev.