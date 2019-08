Prvomajska ulica zaprta od 9. septembra

Prvomajsko ulico v Sovodnjah bodo zaradi nadaljevanja gradnje kanalizacijskega omrežja zaprli za promet v ponedeljek, 9. septembra. Najprej bo na vrsti popolna zapora odseka med občinsko telovadnico in Ulico Potok, ki bo po besedah župana Luce Piska trajala med 20 in 25 dni, nakar se bo gradbišče postopoma pomikalo v smeri Gorice. V ponedeljek, 26. avgusta, bodo o delih in zlasti alternativni prometni ureditvi, ki jih bo spremljala, podrobneje spregovorili na javnem srečanju v dvorani sovodenjske podružnice ZKB Trst Gorica. Na dogodku, ki bo ob 20. uri, bodo ob županu Pisku govorili vodja sovodenjskega tehničnega urada Paolo Nonino, predstavniki podjetja ICI Coop in predstavniki podjetja Irisacqua, ki upravlja vodovod in kanalizacijo na Goriškem.