Rada bi imela svojo kmetijo

V prostem času rada pomaga nonotu s čebelarjenjem in se uči čebelarstva, v tej smeri bo tudi nadaljevala svojo študijsko pot, saj se je odločila za študij agronomije na Univerzi v Ljubljani. Karen Cescutti iz Sovodenj je med letošnjimi zlatimi maturanti na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici. 19-letnica, ki je tudi članica Slovenskega planinskega društva Gorica in se rada podaja v gore, je ob zaključku petletne poti vesela in komaj čaka na nove življenjske izzive.

Karen ni ciljala na stotico, vendar je naposled nadvse zadovoljna, saj je zaključna ocena odraz vloženega dela. Najraje je učno snov ponavljala v objemu narave, in sicer med sprehodi ob reki Soči. V prvi nalogi je Karen pisala o pojmu limitarianizma. O nalogi iz matematike je povedala, da je poleg vsebin iz zadnjega letnika zajemala tudi kar nekaj vsebin iz prejšnjih let šolanja. Pri italijanščini je Karen izhajala iz svoje osebne izkušnje, ko je letos ob koncih tedna delala v gostilni, in pisala o svetu dela. Kot marsikoga drugega jo je najbolj strašila ustna preizkušnja, a se je ob vstopu v razred takoj umirila in se s profesorji v komisiji tudi posmejala, nam je povedala. Pri ustnem nastopu je izhajala iz Picassovega dela Guernica in se povezala s špansko državljansko vojno, z Georgeem Orwellom in o vojnah v dvajsetem stoletju, kmalu pa se je pogovor usmeril v druge teme.

»Lepih trenutkov je bilo dosti,« pravi Karen o petih letih na znanstvenem liceju in poudarja, da ji je bilo najlepše v petem letniku. »Zrasli smo tudi osebno, vsi skupaj,« pove o razredu, v katerem so bili zelo povezani in so si med sabo pomagali. Kljub temu, da je bila v tretjem razredu nižje srednje šole negotova o izbiri šole, se je izkazala za dobro izbiro. »Dala mi je široko osnovo in imam zdaj odprto pot povsod,« meni Karen in še posebej izpostavlja način dela, ki ga je osvojila v teh letih, saj je bilo včasih tudi zahtevno.

Kot omenjeno bo svojo študijsko pot nadaljevala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na smeri za agronomijo, saj so ji od vedno všeč kmetijstvo, narava in živali in ne izključuje, da bi lahko v bodoče imela svojo kmetijo. Pred novim izzivom, se Karen odpravlja na dvotedenski izlet v Vietnam z družino, potem pa bo šla še na morje s prijateljicami.