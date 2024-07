Rampa kmalu spet dvosmerna

Predvidoma v soboto, 27. julija, bodo spet uvedli dvosmerni promet na rampi, ki vodi s štandreškega krožišča proti Tržaški ulici.

Obnavljanje rampe oz. viadukta se je začelo marca in se je nadaljevalo s polžjo hitrostjo čez celo pomlad in začetek poletja. Gradbišče, za katero je odgovorno podjetje ANAS, je sicer dalj časa samevalo, po več dni ni bilo opaziti niti enega delavca. Promet je bil oviran, vendar je potekal dvosmerno vse do ponedeljka, 24. junija, ko so uvedli enosmerni promet. Isti dan je goriška občina začela izvajati izredna vzdrževalna dela v Tržaški ulici, medtem ko je podjetje Acegas-Aps-Amga poskrbelo za nekaj del na plinskem omrežju.

Uvedba enosmernega prometa je povzročila zelo velike prometne težave v Tržaški ulici, kjer so bili oškodovani vsi javni lokali in trgovine, in hkrati tudi v ulicah Duca D’Aosta in Aquileia ter v Štandrežu, kjer je bil speljan obvoz za vsa vozila, ki so zapuščala Gorico v smeri Trsta. Trgovci in upravitelji javnih lokalov so razočarani nad goriško občino, ker so dela potekala brez ustreznega obveščanja, obenem tudi zaradi nejasnih časovnih terminov glede njihovega poteka in zaključka. Na tabli pri začetku gradbišča ob viaduktu med drugim piše, da bi se morala dela zaključiti do 12. junija.