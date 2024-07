Reševalno vozilo zadelo avtomobil

V bližini križišča med ulicami San Michele, Cossetto in Pola na Rojcah se je okrog 19. ure zgodila prometna nesreča. V še nepojasnjenih okoliščinah je reševalno vozilo trčilo v avtomobil Fiat 500 in ga potisnilo na pobočje ob cesti. Eno starejšo osebo, ki naj ne bi dobila hudih poškodb, naj bi odpeljali v bolnišnico. Promet preusmerjajo po Ulici Zara. Na prizorišče nesreče so prišli goriški gasilci in lokalna policija, ki preučuje okoliščine nezgode. V trčenju je bil poškodovan tudi telefonski drog.