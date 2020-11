Ruševine so začeli odstranjevati

Sedemnajst mesecev po tragediji, ki je pretresla goriško in širšo javnost, so na Drevoredu 20. septembra začeli odstranjevati ruševine stavbe s hišno številko 72. V eksploziji, ki je objekt razdejala, so v noči z 19. na 20. junij 2019 umrli 43-letna Sabina Trapani iz kraja Caorle, njen 45-letni partner Miha Uršič iz Vrtojbe in 50-letni Goričan Fabrizio Facchettin.

S predlogom za ustavitev kazenskega postopka zaradi smrti osumljenca po načelu mors omnia solvit se je februarja delo javnega tožilca zaključilo. Sodnik je kmalu zatem preklical zaseg porušene stavbe, odprto pa je ostalo vprašanje, kdo bo ruševine odstranil. Po zakonu bi za to morali poskrbeti lastniki oz. njihovi dediči, kar pa je bila glede na okoliščine in posledice eksplozije za sorodnike umrlih dokaj nepravična in kruta obveznost. Za odstranitev ruševin so zaprosili Občino Gorica, župan Rodolfo Ziberna pa je pojasnil, da bi s tem uprava kršila predpise in tvegala preiskavo računskega sodišča. Namignil pa je, da bi lahko goriška občina zakonito posegla v primeru, da bi ji dediči odstopili stavbo. »Občina bi prevzela lastništvo objekta, poskrbela za odstranitev ruševin in tam uredila manjše parkirišče,« pojasnjuje župan.

Facchettinovi sorodniki so se dediščini odrekli, ostali dediči pa so se očitno odločili drugače, saj podjetja, ki je včeraj začelo odstranjevati ruševine, ni poklicala goriška občina. »Ker po tolikem času ni bilo odziva in so bile ruševine potencialno nevarne, smo morali dedičem poslati uraden opomin. Druge poti preprosto ni bilo,« pravi župan Rodolfo Ziberna.