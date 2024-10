S čezmejno visoko šolo filma do trdnih vezi in usposobljenih filmskih delavcev

Telovadnica umetnosti, v kateri se bodo slušatelji lahko preizkusili v evropskem filmskem kontekstu, a tudi priložnost za usposabljanje poklicnih profilov na krajevni ravni, ki bodo zelo prav prišli, ko bo v naših krajih potekalo snemanje filmskih produkcij, poleg tega pa še prostor za oblikovanje odnosov, sodelovanja in delitve zgodb in sposobnosti ter ekipnega dela. Vse to in še marsikaj je bilo včeraj dopoldne rečenega o čezmejni filmski visoki šoli, ki je na včerajšnji dan zaživela v središču BorGO Cinema v goriškem Raštelu, kjer so jo predstavili javnosti. 15 slušateljev iz šestih držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Portugalske) bo približno deset mesecev sledilo predavanjem in delavnicam priznanih mentorjev iz vse Evrope, ki se bodo osredotočila na oblikovanje scenarija, produkcijo in filmsko režijo.

Od 133 prijavljenih izbrali 15

Čezmejna visoka šola filma je projekt združenja Cross-border Film School in socialne zadruge Ad Formandum v sodelovanju z večjim številom ustanov ter s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa NextGenerationEU, italijanskega ministrstva za kulturo, Dežele Furlanije - Julijske krajine in Občine Gorica. Kot je dejala koordinatorka središča BorGO Cinema Eleonora De Majo, izhaja iz resnične potrebe po oblikovanju velikega mednarodnega izobraževalnega središča za filmsko umetnost v mestu, ki se ima za evropsko. S tem se uresničuje želja, ki sega vsaj 20 let nazaj, je dodala Antonella Perrucci iz združenja Cross-border Film School, ki je poudarila, kako je projekt naletel na veliko zanimanje po vsej Evropi, saj je prišlo več kot 300 sporočil o zainteresiranosti. Od tega so prejeli dejanskih 133 formalnih prijav kandidatov iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Srbije, Združenega kraljestva in Portugalske. Na koncu je strokovna žirija kot že rečeno izbrala 15 slušateljev iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Portugalske.

Udeleženci šole se bodo najprej posvetili oblikovanju ekipe in se udeležili ustvarjalnih delavnic, pri čemer bodo pripravili tudi videoportrete pomembnih osebnosti čezmejnega prostora. V nadaljevanju bo vsak od slušateljev poglobil izbrano področje (scenarij, produkcijo ali režijo), proti koncu pa bodo predstavili svoje zamisli oz. projekte, ki jih bo pregledala skupina mednarodnih producentov. Najboljši projekt pa bodo uresničili v obliki kratkometražnega filma, pri čemer bo sodelovalo vseh 15 udeležencev in bo doživel tudi distribucijo v kinodvoranah in na festivalih, kar bo predstavljalo tudi priložnost, da udeleženci šole pridejo v stik tudi s poklicnim svetom filma.

Gradnja trajnega sodelovanja

S tem projektom pobudniki vračajo tisto, kar so v vsem tem času prejeli od tega ozemlja na področju filma, je dejal predsednik združenja Cross-border Film School Ivan Gergolet, po čigar besedah bodo udeleženci imeli možnost naučiti se, kako se iz zamisli razvije film, ki se ga bo lahko financiralo in gledalo v kinodvoranah. Med cilji sta oblikovanje trajne mreže sodelovanja in gradnja trdnih odnosov, je še dejal Gergolet, medtem ko je režiser Davide Del Degan poudaril, kako se s tem projektom želi predstaviti tudi FJK, ki potrebuje mlad in različen zorni kot.

Medtem ko sta direktor socialne zadruge Ad Formandum Alessandro Infanti in predsednica tržaške Hiše filma Mariella Magistri De Francesco poudarila predvsem potrebo po oblikovanju izobraženega človeškega kapitala na ozemlju FJK, so ostali sogovorniki poudarili pomen povezovanja in sodelovanja ter povezavo visoke šole filma s prihajajočo Evropsko prestolnico kulture leta 2025 v Gorici in Novi Gorici oz. potrebo, da tudi po končani EPK v tem prostoru ostane nekaj trajnega. V tem smislu so se izrazili goriška občinska odbornica za izobraževanje Chiara Gatta,, direktorica goriškega Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Romina Kocina, predsednica filmske komisije FJK Chiara Valenti Omero ter v pismu deželni odbornik za kulturo Mario Anzil.

Mednarodna ekipa docentov

Tako kot skupina slušateljev, ima mednarodni značaj tudi skupina predavateljev. Med temi so italijanski scenarist Maurizio Braucci, slovenski režiserki Sonja Prosenc in Anja Medved, španska producentka Mayca Sanz, iitalijanski podjetnik in izvedenec za umetno inteligenco Matteo Flora, odvetnica in izvedenka za avtorsko pravo Lucia Maggi idr.. Član ekipe predavateljev je tudi v ZDA delujoči italijanski direktor fotografije Dante Spinotti, ki je sodeloval pri svetovno znanih produkcijah, kot sta Poslednji Mohikanec (1992) in L.A. Confidential (1997), ter je bil dvakrat kandidat za oskarja. Slavnega docenta so pobudniki visoke šole filma tudi počastili s priznanjem.