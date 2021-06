S čiščenjem zaraščenih parcel do ohranjanja kulturne krajine

Na doberdobski občini si prizadevajo, da bi s čiščenjem zapuščenih parcel omejili zaraščanje gozda na račun gmajne in prispevali k ohranjanju značilne kraške kulturne krajine, ki je drugače obsojena na umiranje na obroke. Pred časom se je doberdobska občinska uprava uspešno prijavila na razpis Dežele Furlanije - Julijske krajine, v okviru katerega si je zagotovila približno petdeset tisoč evrov deželnega prispevka.

»Na podlagi deželnega zakona št. 10 iz leta 2010 je Dežela Furlanija - Julijska krajina delila prispevke za čiščenje zapuščenih zemljišč, ki so bila nekoč namenjena kmetijstvu. Ker je tudi v naši občini cel kup zemljišč, ki jih zarašča rastlinje, smo se prijavili na razpis in bili pri tem uspešni,« pojasnjuje doberdobski občinski odbornik Daniel Jarc in napoveduje, da bodo zdaj izbrali območja, ki jih bodo očistili s komaj prejetimi sredstvi, in tudi določili, kdo bo sploh poskrbel za čiščenje – predvidoma kmetje oz. ustrezno usposobljeni izvajalci.

»Po vsej verjetnosti bomo projekt izvajali ob Križpoti, to se pravi na območju med Doberdobom, Poljanami in mejo z zagrajsko občino. V prostorskem načrtu je nekoč to območje nosilo oznako E2, ki predstavlja gozd, vendar smo se zatem odločili za spremembo. Na podlagi nove oznake E4.1 je po novem celotno območje spet namenjeno živinoreji oz. paši,« pravi Jarc in razlaga, da nekaj domačih kmetov že ima svojo živino na območju med Poljanami, Doberdobom in mejo z zagrajsko občino, kjer se je v preteklosti že pasla domača živina; kmetje zaraščanju gmajne kljubujejo s pomočjo oslov in krav, zdaj se bodo lahko grmičevju in drevju (nekoč kmetijske površine zaraščata zlasti neavtohtona pajesen in akacija) zoperstavili še s stroji.

Po določitvi območja, kjer se bo izvajal projekt za ovrednotenje kulturne krajine, bo doberdobska občina pripravila razpis, na podlagi katerega bodo delili prejeta deželna sredstva izvajalcem, ki bodo skrbeli za čiščenje zaraščenih parcel.