Za gasilci in prostovoljci civilne zaščite je dolga noč. Potem ko so včeraj zvečer sporočili, da je požar pri Moščenicah lokaliziran in da so razmere pod nadzorom, je v nočnih urah na nekaterih točkah s pomočjo vetra spet zagorelo, ekipe na terenu pa so posamezna žarišča takoj pogasile. Na pomoč je spet priletel tudi helikopter deželne CZ, s pogorišča se še vedno dviga dim. Del državne ceste št. 14 ostaja zaprta, promet preusmerjajo na državno cesto št. 55 in Ulico Terza Armata. Železniški promet je sinoči spet stekel. Sanacija in čiščenje pogorišča se bosta nadaljevali ves dan. Ogenj je dosegel tudi območja, ki so jih opustošili požari izpred dveh let.

Po prvih ocenah CZ iz Tržiča je zgorelo okrog 40 hektarjev.