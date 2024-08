S Sardinije v Števerjan

Z večerno predstavo pod milim nebom sredi vinorodnih gričev se je v ponedeljek začela 33. izvedba lutkovnega festivala Alpe Adria Puppet Festival. Prvi del letošnjega festivala na temo iluzij je poleg tradicionalnega prizorišča v Gradežu v program vključil tudi predstave v Števerjanu, Čedadu, Gradišču in Škocjanu. Drugi del festivala, cilj katerega je bila že od vsega začetka brezmejnost, pa bo v luči EPK potekal jeseni v Gorici in Novi Gorici.

V ponedeljek je številna publika napolnila teraso kmetije Humar na Valerišču v Števerjanu. Za otroke in družine je sardinska skupina Is Mascareddas uprizorila predstavo Burrasca. Istega večera je festival potekal tudi v avditoriju Biagio Marin v Gradežu s predstavo Quel diavolo di Arlecchino.

»Odziv ljudi je bil zelo pozitiven,«je za Primorski dnevnik povedala Nataša Kocijančič Humar. Brezplačnega dogodka se je udeležilo okrog 60 gledalcev. Publika je bila zelo raznolika, nastopa si niso ogledali le vaščani, temveč jih je veliko prišlo iz okoliških občin: Koprivnega, Moša, Gorice, Zagraja in raznih drugih krajev. K prijetnemu vzdušju je pripomoglo tudi naklonjeno vreme, proti večeru se je namreč zjasnilo. Uvodoma sta navzoče nagovorila Roberto Piaggio, umetniški vodja festivala, ki ga prireja CTA - Center za animacijo in lutkovno gledališče iz Gorice, in župan Občine Števerjan, Marjan Drufovka. Otrokom so igralci razložili nekatere tehnike lutkovnega gledališča in jim pokazali lutke. Mali gledalci so lahko postavljali vprašanja in se z lutkami fotografirali. »Bilo je zelo prijetno. Otroci so se naigrali, dogodek pa se je zavlekel tja do devetih,«je povedala predstavnica kmetije Humar, ki s centrom CTAsodeluje že vrsto let.