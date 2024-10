S solidarnostjo negujejo spomin

Težka izguba naj lajša tegobe je naslov dobrodelnega večera, ki ga Čotova družina Devetak z Vrha že 24 let prireja v spomin na ženo, mamo, teto, babico in gostilničarko Helko in na vse, ki jih je bolezen predčasno odtrgala iz naše srede. Ponedeljkov večer v Lokandi Devetak, ki ga vsako leto organizirajo v sodelovanju s sovodenjsko sekcijo združenja krvodajalcev, je bil letos namenjen italijanskemu združenju proti levkemiji, limfomu in mielomu ALI in Združenju Vanessa – Un ponte per la vita e la solidarietà iz Štarancana. V imenu društev sta spregovorila predsednika Giuseppe Gioffrè in Antonio Guido in ob njih še dr. Marta Calligaris, odgovorna za goriški center za paliativno oskrbo. V imenu sovodenjske sekcije krvodajalcev je pozdravil tajnik Kristian Tommasi. Dobrodelno srečanje so obogatile pevke DVS Bodeča Neža pod vodstvom Mateje Jarc, ki so nastopile z repertoarjem ljudskih in avtorskih skladb na temo ljubezni.

Giuseppe Gioffrè, predsednik goriške in videmske sekcije združenja AIL, je predstavil delovanje ustanove, ki se v glavnem ukvarja z zbiranjem sredstev za raziskavo o onkohematoloških boleznih, poleg tega pa ponuja pomoč pacientom, ki so zboleli za levkemijo, limfomom ali mielomom. V zadnjih letih združenje nudi pomoč tudi družinam pacientov in njihovim skrbnikom: nudijo jim brezplačne nastanitve v hišah AIL ali jim krijejo stroške potovanja, ko prihajajo izven dežele. Pacientom pomagajo tudi na administrativni ravni in predvsem se borijo za pravico do pozabe. Kot je povedal predsednik Gioffrè, ki je tudi sam bil pacient pred 25 leti, je letos je združenje praznovalo 35-letnico ustanovitve. Svoje pričevanje je prinesla tudi gospa Serena, ki je sicer z društvom prišla v stik že preden bi postala pacientka, sedaj pa – potem ko je premagala bolezen – je del upravnega odbora.

Predsednik združenja Vanessa – Un ponte per la vita e la solidarietà, Antonio Guido, je spregovoril o društvu, ki je nastalo leta 2013, potem ko je v 19. letu starosti zaradi levkemije predčasno preminula njegova hčerka Vanessa. Društvo uresničuje Vanessino željo, in sicer, da bi pomagala drugim otrokom, ki se soočajo s to zahrbtno boleznijo in to z informativno kampanjo širom po Italiji.Pri tem društvo sodeluje z združenjema AIL in ADMO ob tem pa še z goriškim centrom za paliativno oskrbo. Letos so s pomočjo in pod pokroviteljstvom nekaterih občin z Goriškega zbrali sredstva za nakup avtomobila, ki ga bodo 25. oktobra v Tržiču predali goriškemu centru za paliativno oskrbo in bo omogočal lažjo oskrbo pacientov na domu.

Dr. Marta Calligaris, odgovorna za center za paliativno oskrbo, je pobliže spregovorila o paliativni oskrbi in vlogi, ki jo le-ta ima v zadnjem obdobju življenja pacientov ne samo na zdravstvenem, ampak tudi na psihološkem in spiritualnem nivoju. Izkupiček večera – preko 1105 evrov – so še isti večer namenili društvoma.