Silvestrovanje z glasbo, pozdravi županov in spektaklom dronov

Tiste, ki so se odločili, da bodo prehod iz leta 2024 v leto 2025 preživeli v Gorici, čaka na Travniku pester in inovativen novoletni program z glasbo v živo, »dj-seti«, drsališčem, lesenimi stojnicami s hrano in pijačo, animacijami in spektaklom dronov. Vstop na vse dogodke, poudarja goriška občinska uprava, bo popolnoma prost. Dogodke so zasnovali za vse okuse, prostora bo za družine in za mlade. »Letošnja novost je, da dogodki ne bodo prenehali z 31. decembrom, temveč se bodo nadaljevali tudi v januarju,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.

Praznično že v popoldnevu

Novoletno praznovanje na Travniku predstavlja enega izmed ključnih trenutkov v bogatem koledarju Goriškega decembra, ki ga prireja Občina Gorica s podporo Dežele FJK, zavoda Promoturismo, Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško, podjetjem Vivace Eventi in v sodelovanju s podjetjem The Groove Factory in Radiom Gioconda. Za kulinarično plat bosta poskrbeli podjetji Witor’s in Perfetti Van Melle. »Decembrsko dogajanje se bo stopnjevalo in višek doseglo prav na Silvestrovo,« pojasnjuje goriški občinski odbornik Luca Cagliari. V torek, 31. decembra, bo praznično vzdušje občutiti že v popoldanskih urah, ko bosta na Travniku obratovala drsališče in vrtiljak, po mestnih ulicah pa bo potekal šov z naslovom "Sono arrivate le mascotte!" (Prišle so maskote). Ob 19. uri se bo zaslišala glasba, uradni glasbeni program Back to 90s se bo začel ob 21.uri. Glasbeno kuliso v pričakovanju na polnoč bodo sooblikovali skupina Double Dee in pevka Kim Lucas, skupina Dacemania in Radio Gioconda.

Ko bo odbila polnoč...

»Nekaj minut pred polnočjo si bomo izmenjali pozdrave z županoma Občine Pesaro, ki je bila letos italijanska prestolnica kulture, in Občine Agrigento, ki bo prevzela štafetno palico. Voščila si bova tudi z novogoriškim županom Samom Turelom, moj pozdrav na Travniku bo tudi v slovenščini,« napoveduje goriški prvi občan. Ko bo odbila polnoč, bo za petnajstminutni spektakel na nebu nad goriškim gradom poskrbelo 250 dronov. In zakaj je šov dronov zamenjal tradicionalni ognjemet? »Tehnologijo želimo uporabiti v znak spoštovanja do živali, predvsem do ptic, ki so žrtve ognjemeta in do vseh hišnih ljubljenčkov, Gorica jih šteje okoli 8.000, ki jih vsako leto prizadene novoletni hrup,« pojasnjuje goriški župan. Velika pozornost bo namenjena tudi varnosti. Organom pregona in gasilcem bo na prizorišču silvestrovanja v oporo še petnajst varnostnikov. Do lanskega leta so bili ognjemeti dovoljeni le na Travniku, letošnji županov odlok pa jih prepoveduje povsod. Prav tako ne bo dovoljena uporaba steklenic in steklenih kozarcev na Travniku in za časa spektakla, za katerega bo poskrbelo podjetje Drone Show Italy iz Latine, v zraku ne bo dovoljena uporaba drugih dronov. Praznovanje z glasbo se bo v znamenju 90. let nadaljevalo na Travniku vse do druge ure ponoči.