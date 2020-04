Skalovje nad Doberdobskim jezerom bodo dodatno utrdili

Dela za zavarovanje skalnatih sten nad Doberdobskim jezerom so v polnem teku, zaključila naj bi se do konca tega meseca. Za zavarovanje skalovja in melišč na Gradini je deželna geološka služba občini namenila 240.000 evrov prispevka. Doberdobski občini je od projekta ostalo 30.000 evrov: Deželo je zaprosila, da bi lahko s temi sredstvi še dodatno zavarovala območje. V skale bodo zasidrali še dodatne svedrovce in tako utrdili pobočje. Slednje bodo zamaskirali, tako da se bo čim bolj ohranil naravni videz skalovja.

Doberdobski župan Fabio Vizintin razlaga, da so dela na skalnatih stenah še v teku, zaključila bi se lahko že sredi tega meseca, v vsakem primeru naj bi bila do konca aprila končana. Za sanacijo se je občina odločila, potem ko je leta 2018 nekaj skal zgrmelo z vrha Varde na državno cesto št. 55, nakar je doberdobski župan iz varnostnih razlogov odredil zaprtje občinske ceste, ki je speljana nad Doberdobskim jezerom. Deželna geološka služba je nato priskočila na pomoč občini, sanacija pobočja pa je stekla konec oktobra lanskega leta.