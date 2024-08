Škarje ali stroj?

Napočilo je najbolj pestro obdobje za briške vinogradnike: »vandima« ali trgatev. Večina vinogradnikov ostaja zvesta tradicionalnemu načinu pobiranja grozdja na roke. Saj veliko drugih možnosti po strmih vinogradih v Brdih tudi ni ali vsaj jih do pred kratkim ni bilo. Vse več kmetij se namreč v zadnjih letih odloča za pobiranje grozdja s stroji.

Nekoč je bilo pobiranje grozdja s strojem možno le v ravnini. Kar je bilo še pred par leti v gričevnatih območjih nepojmljivo, se pa sedaj že uresničuje, saj je kmetijska tehnologija zelo napredovala. »Stroji lahko dandanes pobirajo grozdje tudi po zelo strmih pobočjih, kakršne imamo pri nas. Mi ciljamo na to, da bomo s strojem potrgali 85 odstotkov kmetije,« pravi Fabijan Muzic iz Števerjana, ki verjame, da je prihodnost vinogradništva ta. »V desetih letih bodo po mojem mnenju pri nas od 70 do 80 procentov površin pobirali s strojem,«pravi števerjanski vinogradnik.

Vse težje je namreč najti trgače. Obstajajo sicer skupine ljudi, ki so na voljo med trgatvijo, so pa vedno dražje, vsak trgač stane najmanj 12 evrov na uro (brez DDV-ja). Na kmetiji Muzic so letos investirali v stroj za pobiranje grozdja (CRF) in v novega goseničarja. Strošek, razlagajo, bodo amortizirali v petih letih. Iz istih razlogov se je za tovrstno investicijo, stroj znamke Pellenc, odločil tudi mladi podjetnik z Oslavja Ivan Sosol, ki je novo pridobitev testiral v prejšnjih dneh in je z njo izjemno zadovoljen. »Mislil sem, da bo težje,« pravi mladi vinogradnik.

Kar je vinarje še odvračalo od nabave tehnologij za pobiranje grozdja, je bilo splošno mnenje, da je potem vino nižje kakovosti. Predvsem novi stroji pa imajo dobre sisteme selekcije, ki obdržijo le jagode ter se takoj znebijo listov, pecljev in mrčesa. Pri tem pa ne oškodujejo trt. Novi stroji z majhnimi in visokofrekvenčnimi sunki tresejo trte in pobirajo le jagode, ki gredo še skozi rešetkasti tekoči trak, da na koncu ostanejo le čiste jagode in mošt. »Napravili so več analiz in sploh ni bilo opaziti razlik med grozdjem, ki so ga pobrali na roke, in tistim, ki so ga brali s strojem,« razlaga Fabijan Muzic.