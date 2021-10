Slana je ponekod pobelila travnike (foto)

Ponekod na Goriškem, ni izključeno pa, da tudi ponekod drugod, se je danes pojavila slana, o kateri so sicer mestoma poročali že pred približno dvema tednoma. Gre za posledico zelo stanovitnega vremena pred spremembo, o kateri smo poročali posebej. Ob toplem zraku, ki se še zadržuje v višjih slojih ozračja, je v nižinah mestoma ob brezvetrju nastal izrazit temperaturni obrat. Četudi so bile temperature, ki jih je namerila meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa nekaj stopinj Celzija nad ničlo, so bila tla občutno bolj mrzla in se je tik tal temperatura mestoma zadrževala okrog ledišča. Povečala se je tudi vlaga, vodna para tik tal pa je tako zmrzovala na rastlinju.

Najnižjo nočno temperaturo na Goriškem so namerili na goriškem letališču, in sicer +2,6 stopinje Celzija, v Koprivnem pa +3,3 stopinje Celzija. V obeh krajih je bilo hladneje kot na Višarjah, kjer so namerili najnižjo nočno temperaturo +3,4 stopinje Celzija. Te vrednosti so namerili na višini okrog dveh metrov, pri tleh pa je bila temperatura zaradi izrazitega obrata občutno nižja.