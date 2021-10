Od ponedeljka večdnevne padavine z vmesnimi premori

Stanovitno vreme pod okriljem anticiklona bo trajalo še danes in jutri, ko pa bo že več vlage in oblakov. V ponedeljek pričakujemo prvo vremensko fronto, druga pa bo prešla naše kraje v sredo.

V ponedeljek bo oblačno in deževno, padavine se bodo čez dan krepile in širile. Glavnino poslabšanja pričakujemo v noči na torek, ko bodo padavine zmerne do močne, ponekod lahko obilne.

V torek se bo vreme prehodno izboljšalo, v sredo pa ob prihodu nove vremenske fronte spet poslabšalo in se bodo znova začele pojavljati padavine.

Spremenljivo vreme z vsaj občasnimi padavinami se bo nato nadaljevalo ob vplivu atlantskih ciklonskih območij vse do petka. Količine tedenskih padavin bodo ponekod kar velike.

Za ponedeljek je ob prihodu vremenske fronte Arso že objavil rumeni alarm zaradi izdatnejših padavin in okrepljenega južnega vetra.