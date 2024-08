Soška regata bo letos 1. septembra

Kajakaška kluba Soške elektrarne iz Solkana in Šilec iz Gorice se vneto pripravljata na vsakoletno regato, ki bo letos dosegla že svojo 39. izvedbo. Pri pripravi zahtevne čezmejne prireditve sodelujeta tudi ZSŠDI Gorica in Športna zveza iz Nove Gorice, pokrovitelja priljubljene veslaške pobude pa sta občini Nova Gorica in Gorica. Sam dogodek je vključen v niz prireditev, ki nakazujejo bližajočo se skupno Evropsko prestolnico kulture 2025.

Letošnja regata bo na sporedu v nedeljo, 1. septembra. V jutranjih urah se bodo ljubitelji rečnega veslanja zbrali pri čolnarni v Solkanu (ob restavraciji Žogica), kjer se bodo vpisali in pripravili svoja plovila. Po nagovorih predstavnikov krajevnih oblasti in športnih organizacij bo ob 11. uri dan znak za start. Po dobri poldrugi uri veslanja po 6-kilometrski progi bodo plovila pristala ob plavajočem pomolu v Pevmi. Tam bodo čakala vozila, ki bodo kajake, kanuje in gumenjake odpeljala ponovno v Solkan. Udeleženci regate se bodo vrnili v solkanski Kajakaški center, kjer bo na vrsti druženje s »paštašuto« in spremljevalnim programom. Na sporedu bo tudi srečelov.

Rekreacijski veslaški pobudi se bo letos pridružilo še državno prvenstvo Slovenije v spustu, ki bo na sporedu pred samo regato. Prireditelji vabijo vse ljubitelje rečnih športov, da se udeležijo 39. Soške regate, ki velja za svojevrstno in neponovljivo čezmejno prireditev. Kdor nima lastnega kajaka ali kanuja, se lahko prijavi za spust na gumenjaku. Vpis in podrobna navodila nudita urad ZSŠDI v Gorici (0481 33029 - gorica@zssdi.it) ali Robert Makuc (mob. 328 6333926 – kksilec@gmail.com).