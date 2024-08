Sovodnje imajo nov avtobus

Sovodenjska občina se ponaša z novo pridobitvijo, ki je namenjena vrtčevskim otrokom ter osnovnošolskim in srednješolskim učencem. Včeraj je v Sovodnje pripeljal novi šolski avtobus, s katerim so nadomestili kakih 13 let starega in ki v primerjavi s predhodnikom razpolaga tudi z večjim številom sedežev. V novem avtobusu je namreč prostora za 46 potnikov, v primeru potrebe, pravi župan Luca Pisk, lahko pet sedežev odstranijo in zagotovijo možnost vožnje z avtobusom tudi invalidom na vozičku. »Šolski prevoz običajno v naši občini koristi nekaj več kot trideset malčkov in učencev, zato s prostorom ne bo težav,« pravi Pisk.

V novo vozilo so vložili 170.000 evrov. Nabavili so ga s pomočjo prispevka Dežele Furlanije - Julijske krajine, za katerega lahko zaprosijo občine, ki imajo do 5000 prebivalcev. »Dežela FJK nam je zagotovila okrog 135.000 evrov, ostalih 20 odstotkov zneska za nakup avtobusa pa smo krili s proračunskimi sredstvi,« pojasnjuje župan Luca Pisk.