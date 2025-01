Srečanja s pravljicami v doberdobski knjižnici

V občinski knjižnici v Doberdobu so odlično sklenili leto 2024. Uprava se je v božičnem času odločila, da bo v dar občanom podaljšala urnik odprtja in v zadnjih dveh tednih omogočila obisk knjižnice vsak dan. V tem času so se med policami mudili novi obiskovalci, zvesti uporabniki pa so z veseljem pospešili z branjem in si izposodili več gradiva. V jutranjih urah so se v prostorih knjižnice srečali nekateri doberdobski šolarji in v družbi sošolcev pisali naloge.

V času podaljšanega odprtja je knjižničarka Vesna najmlajšim podarila pravljici na božično temo, pripovedovanju pa je vsakič sledila ustvarjalna delavnica. Dogodka sta bila zelo dobro obiskana. Otroci in starši so bili nad pobudo zelo navdušeni, kar je za upravitelje potrdilo, da so uspešno spodbudili delovanje po dolgi prenovi ponovno oprtih prostorov za skupnost. Z namenom druženja tako mlajših kot starejših nameravajo v prihodnje prirejati raznorazna srečanja in delavnice. Trenutno med občani zbirajo predloge in ideje.

Pripovedovanje najmlajšim bo od januarja dalje stalnica v doberdobski knjižnici z nizom Srečanja s pravljico. Vsak prvi torek v mesecu bodo knjižničarka in prostovoljke Greta, Sofia, Janina, Evelin in Ester otrokom podarjale poučne zgodbe. Prvo srečanje bo že v torek, 7. januarja, ko ob 17. uri pripovedovala knjižničarka Vesna. Niz se bo nadaljeval 4. februarja, 4. marca, 1. aprila, 6. maja in 3. junija.

Pravljice so hkrati protagonistke tudi niza Povem ti zgodbo. Delavnice za urjenje pripovedovalnih veščin osnovnošolskih otrok si je zamislila domačinka Egle Frandolič, ki delavnico tudi vodi. Po prvem uspešnem srečanju, na katerem se je zbralo 12 otrok, bo nekdanja učiteljica z dolgoletno izkušnjo tudi v drugih didaktičnih krogih speljala drugo srečanje v petek, 24. januarja, od 15.30 do 16.45. Delavnice so namenjene vsem osnovnošolskim otrokom.