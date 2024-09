Prosvetno društvo Podgora praznuje letos okroglih sto let. Ob tem jubileju, ki ga bodo slovesno obeležili v soboto na Trgu Lojzeta Bratuža, smo se pogovorili s Karin Maligoj, ki društvu predseduje od aprila 2023. Naša 22-letna sogovornica je drugostopenjsko srednjo šolo dokončala v Gorici, nato je študirala v Turinu in tu diplomirala iz družbenih inovacij, komunikologije in novih tehnologij. Trenutno je zaposlena pri podjetju Accessiway v Turinu in dela na daljavo. Funkcijo predsednice je sprejela z veseljem, saj so ji pri srcu podgorske tradicije, in vedoč, da lahko s svojim znanjem in kompetencami marsikaj doprinese.

Kaj nam lahko poveste o sami zgodovini društva?

Zgodovino društva še raziskujemo, ker so slovenski dokumenti v letih fašizma izginili. O njegovi preteklosti vemo bore malo, tudi člane društva pa seveda zanima izvedeti kaj več. Znano je, da je bilo pred ustanovitvijo več manjših slovenskih društev in eno izmed teh je bilo kulturno društvo Podgora, imeli smo tudi slovensko čitalnico. Potem pa je bilo iz teh leta 1924 ustanovljeno eno društvo, morda pod imenom Katoliško prosvetno društvo. Svoj sedež je imelo v župnišču. Sicer nimamo drugih podatkov. Kar vemo danes, smo črpali iz fotografij in pričevanj starejših sovaščanov, nimamo pa uradnih papirjev, ki bi o tem poročali. Nekaj dokumentov priča o tem, kako je bilo delovanje prekinjeno zaradi fašizma. Društvo pa je s ponovnim delovanjem začelo v 80. letih pod imenom Prosvetno društvo Podgora. Leta 1989 je nastal tudi mešani pevski zbor, ki ga je vodil dr. Mirko Špacapan. Mešani zbor trenutno ne deluje, na praznikih sodeluje navado priložnostni zbor pod taktirko Jurija Klanjščka.

Kako pa boste obeležili svojo stoto obletnico?

Ob stoletnici načrtujemo več dogodkov. Prvi bo v soboto, 21. septembra, ob 18.30 z naslovom Pripovedi v toku - Fiumi di storie. Sicer o tem ne smem razkriti preveč, da ne pokvarim presenečenja. Lahko pa povem, da to ne bo klasična proslava. Govor ne bo zgolj o zgodovini, temveč bosta Nika Devetak in Solange Degenhart pripovedovali tudi nekaj podgorskih anekdot. Prisoten bo tudi priložnostni pevski zbor. Ta bo prvi dogodek, potem bo 6. oktobra sledil tradicionalni praznik štrukljev.

V načrtu imamo tudi projekt vrednotenja vaških spominov, oz. en krajši dokumentarec, ki bi zbiral spomine vaščanov, fotografije ipd. Povprašali bi jih o tem, kako je bilo nekoč živeti v vasi, o starih običajih ipd. Sicer še ni točno definirano, kako bo potekalo. Izšel naj bi 8. februarja na dan slovenske kulture.