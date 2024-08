Trčil v avtobus in pobegnil

Pred dnevi je na Oslavju osebno vozilo zapeljalo na nasproten vozni pas in pri tem trčilo v avtobus, ki je vozil proti Števerjanu. Voznik avtomobila se po nesreči ni ustavil, kot to zapovedujejo cestnoprometn predpisi, pač pa je odpeljal stran. V akcijo so stopili karabinjerji iz svetogorske postaje, ki so rekonstruirali potek dogodka in identificirali povzročitelja.

Izkazalo se je, da je nesrečo povzročil 50-letni Goričan, do katerega so prišli s pomočjo pričevanj, pregleda posnetkov nadzornih videokamer in tudi preiskave med avtoličarskimi delavnicami. Moški je povzročitev nesreče priznal, zato so mu karabinjerji »izstavili račun« za nezakonito obnašanje.