Trst je za goriške srčne bolnike predaleč

Prebivalci Gorice in sploh njeni srčni bolniki so v povprečju starejši od tržiških, večkrat imajo tudi razne pridružene bolezni. Poleg tega je Tržič za vsaj petnajst minut bližji Trstu od Gorice, zaradi česar za tržiško bolnišnico ni tako nujno kot za goriško imeti na razpolago enoto za kardiološko intenzivno nego. Poleg tega je treba upoštevati, da bosta Gorica in Nova Gorica v kratkem doživeli odprtje Evropske prestolnice kulture, kar pomeni, da se bo število obiskovalcev dvignilo, zaradi česar nikakor ni pametno ukinjati storitev, ki jih zagotavlja goriška bolnišnica.

Priznani kardiolog in predsednik goriškega društva Cuore Amico Roberto Marini se je z dolgim javnim pismom odzval na odločitev deželnega odbora Furlanije - Julijske krajine, ki predvideva ukinitev pred kratkim prenovljene enote za kardiološko intenzivno nego.

Štirideset let izkušenj

Marini je skoraj štirideset let delal v goriški enoti za kardiološko intenzivno nego, tako da še kako dobro ve, kako je njeno delovanje pomembno za reševanje življenj. Po njegovih besedah so pred šestimi meseci v goriški enoti za kardiološko intenzivno nego izvedli vrsto prenovitvenih del, v katere so vložili kar nekaj denarja.

Enota trenutno razpolaga s štirimi posteljami za intenzivno koronarno nego;ena izmed štirih postelj je primerna tudi za sočasno izvajanje dialize. Poleg tega so na voljo štiri postelje za subintenzivno nego in štiri postelje za opazovanje oz. izvajanje kardioverzije. Zraven enote je še operacijska soba, ki je bila ravno tako komaj obnovljena. Primerna je tudi za najsodobnejše aritmološke procedure in za vstavljanje srčnih spodbujevalnikov. »Omenjenih procedur ni mogoče varno izvajati ob odsotnosti enote za kardiološko intenzivno nego,« opozarja Marini in poudarja, da je treba enoto ohraniti tudi zaradi raznih razlogov tehnične narave.

Urgenca ni dovolj

»V goriški bolnišnici v nočnih urah ni dežurnega zdravnika, zaradi česar srčne bolnike v primeru potrebe obravnavajo zdravniki na urgenci oz. anestezist; njih je premalo, če se naenkrat pojavi več urgentnih primerov,« razlaga Marini, po katerem so srčni bolniki in sploh prebivalci Gorice, Krmina in Brd v povprečju starejši od Tržičanov, večinoma tudi imajo razne pridružene bolezni. Ker so v Tržiču v povprečju mlajši in sploh ker je Tržič za vsaj petnajst minut bližji Trstu, je manj možnosti, da bo srčni bolnik potreboval takojšnjo hospitalizacijo za stabilizacijo svojega zdravstvenega stanja.

»Gorica in Nova Gorica bosta 8. februarja doživeli odprtje Evropske prestolnice kulture, kar pomeni, da se bo povečalo število obiskovalcev našega mesta. Nedvomno bi bilo osiromašenje naše bolnišnice v tem času pravi avtogol,« poudarja Marini, ki poziva vse krajevne upravitelje, naj pred sprejemanjem tako pomembnih odločitev prisluhnejo strokovnjakom, ki se že leta posvečajo zdravljenju srčnih bolezni. Roberto Marini ob zaključku svojega javnega pisma poudarja, da je njegovo mnenje rezultat večletnih izkušenj in da sam ni deležen kateregakoli političnega pogojevanja.