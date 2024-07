Upor v goriškem zaporu

Zaporniki, ki pripor ali zaporno kazen prestajajo v goriškem zaporu, so danes ponoči, podobno kot se je pred nedavnim dogajalo v tržaškem zaporu, uprizorili protest. Eden od njih je okrog 3. ure vžgal vzmetnico. Policisti in gasilci so pogasili požar in rešili zapornike. Okrog deset ljudi, med katerimi so bili bodisi zaporniki kot pazniki, so zaradi domnevne zastrupitve zaradi vdihavanja dima prepeljali v bolnišnico. Najhuje se je poškodoval zapornik, ki je zanetil požar. Pridržali so ga na intenzivni negi. V bolnišnici je ostala še ena oseba, medtem ko so ostale prepeljali spet v zapor.