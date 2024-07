Uradi se selijo, pošta bo zaprta

Znotraj Občine Števerjan se to poletje obetajo številne spremembe. V prihodnjih dneh se bodo števerjanski občinski uradi selili iz občinske hiše v Grajski ulici št. 3 v prostore Osnovne šole Alojza Gradnika. V kratkem se bodo namreč začela prenovitvena dela občinskih prostorov, ki so jih zaupali podjetju Venuti Lino in so vredna nekaj več kot 900.000 evrov. Celotna naložba pa znaša približno 1.200.000 evrov. »Sredstva so izključno deželna in izhajajo iz posvetovanja med občino in deželo, ki ga želi deželna uprava imeti vsakih šest mesecev z občinami,«razlaga župan Občine Števerjan Marjan Drufovka.

Uradi bodo zaradi selitve, ki se je s pomočjo prostovoljcev začela že v prejšnjih dneh, v petek, 19. julija, zaprti. Njihovo ponovno odprtje je predvideno že v ponedeljek, 22. julija. V prostorih osnovne šole na naslovu Križišče 34 bodo od tega dne dalje po običajnem urniku delovali demografski urad, tajništvo, tehnični urad, socialna delavka in sindakat CISL (v pritličju). V prvem nadstropju bosta računovodstvo in kadrovska služba, občinski odbor in občinski svet pa se bosta sestajala na sedežu civilne zaščite.

Stavba bo okolju prijaznejša

Načrt obnove občinske stavbe so predstavili pred 18 meseci. Najprej bodo poskrbeli za prvi sklop del, tako da se lahko uradi vrnejo na svoj prvotni sedež. Dela bodo trajala eno leto. »Za drugi sklop del pa že vemo, da sredstev ne bo dovolj. O tem se že pogovarjamo z Deželo,« pravi župan. Drugi sklop del predvideva postavitev dvigala in določenih tehničnih pripomočkov, prvi sklop pa zaobjema obnovo celotne občinske stavbe po protipotresnih gradbenih predpisih, okrepitev nekaterih nosilnih zidov in odstranitev drugih ter znižanje tretjega nadstropja za pol metra. Nova streha bo zgrajena iz lesa. »Stavba bo po zaključku del gotovo okolju prijaznejša,« ugotavlja Marjan Drufovka. Trenutno so na strehi občinske hiše že nameščene sončne celice, namen in želja pa sta tudi, da bi odpravili ogrevanje na gorivo. S pomočjo toplotnih črpalk in elektrike bi se uporabi fosilnih goriv izognili najprej znotraj občinskih uradov, naknadno pa bi enako ukrepali tudi v osnovni šoli in vseh drugih stavbah, ki so v občinski lasti. Kakorkoli bodo skušali v prenovljenih prostorih zagotoviti čim boljše pogoje za občinsko osebje, ki bo tam delovalo.