Ustanovili odbor EkoŠtandrež

Na področju zaščite okolja in javnega zdravja so aktivni že nekaj let, zdaj pa so sklenili, da ustanovijo civilni odbor in dajo svojim bitkam še večjo prepoznavnost in odmev. V juniju je bil v župnijski dvorani v Štandrežu uradno ustanovljen odbor EkoŠtandrež, v katerega so se združili občani, ki jim ni vseeno, kakšen zrak dihamo in v v kakšnem okolju živimo. Za predsednico je bila izvoljena Romana Leban, ostale članice vodstva so Neva Budal, Alba Sedda in Marianka Srebrnič.

Od WhatsAppa do odbora

EkoŠtandrež je kot neformalna skupina na družbenem omrežju WhatsApp nastala pred približno petimi leti. Ustvarili so jo nekateri prebivalci Štandreža, ki so si želeli - tudi zaradi ukinitve rajonskega sveta - izmenjave informacij o okoljskih vprašanjih in drugih temah, ki so pomembne za vas in njene prebivalce.

»V Štandrežu sicer deluje več kulturnih in športnih društev, ki pa ne obravnavajo okoljskih vprašanj,« ugotavljajo predstavniki odbora EkoŠtandrež, ki so v zadnjih letih navezali stike in sodelovali tudi z drugimi okoljevarstvenimi združenji, zlasti z goriško zvezo Legambiente. Z njeno podporo se je skupina EkoŠtandrež angažirala in opozorila pristojne ustanove na moteč (in potencialno zdravju škodljiv) smrad, ki se občasno širi tudi po Štandrežu. »Posledično je bilo za reševanje tega problema vzpostavljeno tehnično omizje. Občina Gorica je deželni okoljski agenciji Arpa zaupala izvedbo monitoringa, pri katerem je prostovoljno sodelovalo 18 domačinov. Ugotovili so, da se vonj širi iz asfaltne baze v Vrtojbi,« spominja odbor EkoŠtandrež. Iz tega razloga so se povezali s Civilno iniciativo Vrtojba, ki se že leta bori, tudi po pravni poti, za zaprtje asfaltne baze. Junijskega ustanovnega srečanja odbora EkoŠtandrež se je tako udeležil tudi predsednik Civilne iniciative Vrtojba Miloš Nemec: spregovoril je o zdravstvenih težavah, ki jih imajo prebivalci z območja asfaltne baze zaradi emisij.