V Doberdobu pokrita polnilnica za e-kolesa

V Doberdobu bodo v prihodnjem letu postavili prvo pokrito polnilnico za električna kolesa. Naložbo, ki je vredna 50.000 evrov, bo občini omogočil namenski prispevek, ki ga bo prejela na podlagi zakona št. 160 iz leta 2019. Za pridobitev finančnih sredstev, ki jih država namenja ukrepom za trajnostni razvoj, je morala pred koncem tekočega leta oddati naročilo, kar je storila v prejšnjih dneh: za dobavo in namestitev polnilnice bo poskrbelo podjetje CB Group, in sicer v teku šestih mesecev od oddaje naročila.

Polnilnica, ki jo bodo po besedah župana Petra Ferfoglie postavili v parku za šolsko stavbo, po potrebi pa lahko premaknili tudi drugam, bo razpolagala s štirimi polnilnimi mesti 230 V, kjer bodo lahko uporabniki polnili električna kolesa, a tudi električne vozičke in skiroje, skuterje in motorje. »Če bi bilo potrebno, bi lahko polnilnico izkoristili tudi za napajanje stojnic,« pravi župan. Postaja bo opremljena s fotovoltaičnimi paneli, na voljo bosta tudi vtičnici USB in vtičnici tipa C (EU).

Po županovih besedah je bilo zaradi tehničnih ovir in zlasti kadrovske stiske na tehničnem uradu izpeljava projekta vse prej kot samoumevna, zato se zahvaljuje vsemu osebju, ki je sodelovalo. »Namestitev polnilnice morda ni bila najbolj pereča potreba, zaradi časovne in kadrovske stiske pa je bila edina možna rešitev ”ključ v roke”, da bi v letošnjem letu ne izgubili državne denarne podpore,« poudarja Ferfoglia. Tudi na Doberdobskem, dodaja, je vse več turistov z e-kolesi, ob tem pa si želijo, da bi se z nadgradnjo deželne kolesarske mreže ta turistični segment na Krasu še bolj razvil.