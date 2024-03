V dvoranah kmalu novi reflektorji, ekrani, kamere

»Leto 2025 je zelo pomembno. Je začetno, ne pa zaključno glede nadaljnjega razvoja obeh Goric. S projektom Dva Kulturna domova želimo obema mestoma ponuditi boljše in sodobnejše storitve, nepogrešljive ne le v času Evropske prestolnice kulture (EPK), temveč tudi v letu pred njo in v prihodnjih,« je razloge za prijavo na razpis, na katerem je imel Kulturni dom Gorica vlogo vodilnega partnerja, Kulturni dom Nova Gorica pa partnerja, razložil Igor Komel, predsednik goriškega doma. »Obe kulturni instituciji delujeta brezhibno, a potrebujeta naložbo v posodobitev opreme dvoran, s katero lahko obiskovalcem nudita najboljše storitve in konkurirata z drugimi podobnimi objekti na evropski ravni, da dosežeta standarde, ki jih zahteva pomemben skupni cilj, kot je EPK,« je pojasnil Komel.

Za dolgoročen učinek

Kulturni dom v Gorici bo tako bogatejši za nov sistem ozvočenja v veliki dvorani, malo dvorano pa bodo opremili z najsodobnejšo multimedijsko opremo (video in zvočni sistemi), ki bo zagotovila pogoje za (video)konference s simultanim prevajanjem. Ta del projekta je ocenjen na 164.820 evrov. »Kulturni dom Nova Gorica pa je dobil 34.400 evrov, ki jih bomo namenili za nakup reflektorjev za osvetljevanje dogodkov v naši veliki dvorani,« je povedala direktorica Pavla Jarc.

S prilagoditvijo dvoran bosta tako kultura domova poskrbela za dolgoročen delovni učinek, pri čemer so upoštevali potrebe celotne slovenske skupnosti. »Oba kulturna domova bomo prilagodili tako, da bosta za naslednje desetletje opremljena za vse novodobne izzive,« je Komel še izdal osnovna vodila, o katerih so razmišljali pri prijavi na razpis. Kot je potrdil, so prejšnji teden že prejeli predujem, kar pomeni, da lahko začnejo s prenovo. »Zavarovanja in zagotovila bank smo uredili, zato so že v teku priprave na začetek del. Poraba denarja in izvedba sta predvideni v tem letu, kar pomeni, da bomo leto 2025 pričakali pripravljeni, v posodobljeni različici. Načrtujemo, da bomo junija, ko bomo zaključili s prireditvami, pričeli z obnovitvenimi deli in jeseni v novo sezono vstopili v prenovljeni podobi.« Ko bodo dela v obeh hramih kulture zaključena, bo sledil skupen otvoritveni dogodek. Kot je še povedal Komel, jim bo najsodobnejšo opremo za tehnološki napredek zagotovilo znano podjetje iz Veneta, s katerim že leta uspešno sodelujejo.

Kritike in pohvale EPK

Glede na to, da imata obe instituciji kulturo v svojem imenu, nas je zanimalo, kako sta vpeti v pripravo na EPK. Po nekaj sekundnem premoru je bil Komel kratek: »Bi lahko bili več. Goriška občina bi lahko naš dom dodatno izkoristila.« Pavla Jarc pa: »Kar se tiče vpetosti naše institucije v EPK, ni kaj dosti povedati, ker vanj, če izvzamemo mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint, nismo vključeni. To je namreč edini projekt kulturnega doma, ki je v prijavni knjigi, pa še z njim imamo težave, saj sploh še nismo podpisali aneksa h krovni pogodbi za leto 2024.«

Glasba ima pri njih najdaljšo tradicijo, saj že 44 let kontinuirano razvijajo številne odmevne glasbene programe in mednarodne festivale, a v programsko shemo EPK niso vključeni z nobenim glasbenim projektom. »Isto velja za Mestno galerijo Nova Gorica, ki je osrednje razstavišče za sodobno umetnost na Goriškem,« je dodala. Pričakovanja so bila vsekakor večja, saj so predlagali kar nekaj zanimivih projektov tako na glasbenem kot likovnem področju, a so bili vsi zavrnjeni.

V mednarodnem fokusu

Vodji obeh domov seveda nista mogla mimo pohvale, da se nakazuje vzpostavitev čezmejnega mesta oziroma enotnega goriškega kulturnega prostora, ko bosta Nova Gorica in Gorica leto dni v mednarodnem fokusu dogajanja. »EPK bo nedvomno velika promocija za Goriško ter enkratna in zgodovinska priložnost, da poudarimo kulturno bogastvo in raznolikost tega specifičnega prostora. Prav zato si želim, da bi bil projekt EPK, kljub vsem težavam, zagatam in zamudam, dobro izpeljan, da bi nas kakovosten in izviren program navduševal in navdihoval skozi vse prihodnje leto. Predvsem pa se mi zdi pomembno vprašanje, kakšna bo dediščina EPK, ko bodo leta 2025 ugasnile luči,« je še poudarila Pavla Jarc in dodala, da so morali informacijsko točko KIT zaradi obnovitvenih del v notranjosti novogoriške železniške postaje žal zapreti, a upajo, da bodo to uspešno čezmejno zgodbo lahko nadaljevali po zaključku obnove, predvidoma po 30. juniju.