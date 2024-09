V EPK 2025 vključujejo tudi mlade

V novogoriško-goriško Evropsko prestolnico kulture želijo čim bolj vključiti tudi mlade in lokalno umetniško skupnost. S tem ciljem se letošnjo jesen začenjajo številne aktivnosti, ki jih vodita EZTS GO in Zavod GO! 2025. Gre za razvojni projekt uradnega programa, ki se trudi dosegati različne specifične javnosti. Pri dejavnostih za srednješolce in univerzitetne študente, ki so se začele na začetku letošnjega leta, je doslej sodelovalo več kot tisoč mladih.

Z namenom ustanavljanja Čezmejnega mladinskega parlamenta so bile izvedene številne delavnice, ki so zajemale analizo kulturnega ekosistema in opredelitev kulturnih dobrin, ki prinašajo pozitivne učinke mladim. Mladi so izražali svoje želje in iskali rešitve za izboljšanje prihodnosti somestja Nove Gorice in Gorice. Aktivnosti projekta se bodo nadaljevale v prihodnje, vključevale pa so participativne metode.

Koncept art-based citizenship, torej državljanstva, ki temelji na umetnosti, je podlaga projekta participatornega načrtovanja, namenjenega lokalnemu prebivalstvu mladih (14-25 let). Projekt predvideva oblikovanje skupine lokalnih mladih, ki bodo z ustreznim usposabljanjem pod vodstvom strokovnjakov EZTS GO in GO! 2025 oblikovali in uresničili izbrane projekte. Dejavnosti bodo potekale mesečno od septembra 2024 in skozi celo leto 2025 v treh fazah. V prvi fazi, ki bo trajala od septembra do decembra 2024, bodo opredeljeni kraji po mestu, ki potrebujejo preoblikovanje, sočasno se bo začel participatorni proces ponovne prilastitve prostora s pomočjo ustvarjalnosti in prisotnosti umetnikov. Druga faza bo obsegala izbor in podrobno načrtovanje dejavnosti in ukrepov, ki jih bo mladinska skupina izbrala za izboljšanje kakovosti kulture in življenja v somestju (delovna skupina mladih bo podala tudi mnenja o projektih EPK), v tretji, zaključni fazi, pa bo čas za preoblikovanje čezmejne delovne skupine za mlade v stalno skupino, ki bo nastala s podporo različnih čezmejnih institucij. To bo ena od zapuščin projekta GO! 2025: proces se bo začel v zadnjem trimesečju leta 2025.