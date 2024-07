V Gorici od danes do četrtka dezinsekcija

Občina Gorica je tudi letos napovedala vojno komarjem. Danes se bo na zelenih površinah začela dezinsekcija proti odraslim dvokrilcem, ki se bo nadaljevala še jutri in pojutrišnjem. Za zatiranje bodo uporabili CY-10 (cipermetrin 10 %). Dejavnosti se bodo nocoj ob 22. uri začele na ograjenih zelenih površinah, od polnoči dalje pa jih bodo izvajali na neograjenih površinah.

Na območjih, ki mejijo na parke in druge javne površine, na katerih se izvaja dezinsekcija, občanom priporočajo zapiranje oken in balkonskih vrat, zadrževanje domačih živali v zaprtih prostorih in pokrivanje zelenjavnih vrtov s ponjavami. Občane ob tem pozivajo, naj ne sušijo perila na prostem in dan po dezinsekciji operejo otroške igrače, ki so na dvoriščih. Območja, na katerih se izvaja dezinsekcija, bodo dostopna že dan kasneje. Dezinsekcija bo danes potekala v Ljudskem vrtu, Spominskem parku, parku Marvin in v parku Bolaffio. Zatiranje komarjev bo potekalo tudi na zelenici v Ulici Udine v Ločniku in pred cerkvijo v Stražcah. Jutri bodo na vrsti otroško igrišče na Trgu Fiume na Rojcah, zelene površine Parka Baiamonti, zelenica na Trgu Seghizzi, vrt Bratov Cossar, otroško igrišče v Ulici Rocca ter zelenice v ulicah Montelungo in Lasciac.

V četrtek bodo za dezinsekcijo poskrbeli še na dvoriščih doma Culot, centra Lenassi, večnamenskega središča v Ulici Baiamonti in doma starejših občanov v Ulici Campagnuzza.