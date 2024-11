V Himalaji je bil neštetokrat

Srečanje z Vikijem Grošljem je vedno prijetno, zanimivo in tudi poučno. Tako je bilo tudi v ponedeljek v Kulturnem domu, kamor je prisotnost slavnega alpinista privabila veliko ljubiteljev alpinističnih podvigov, ki radi prisluhnejo predvsem zgodbam o vzponih na najvišje vrhove. Večer, ki je nastal v sodelovanju Kulturnega doma, Slovenskega planinskega društva iz Gorice in ZSŠDI, je imel tudi dobrodelno plat: izkupiček prodaje Grošljevih knjig je bil namreč namenjen odpravi posledic strašnega potresa v Nepalu.

Uglednega gosta je predstavil prof. Adrijan Pahor, ki je tudi sam navdušen planinec in je bil z Grošljem v Himalaji. Grošelj je avtor 19 knjig, med katerimi izstopa knjiga z naslovom Mojih 33 odprav - v najvišja in najbolj odmaknjena gorstva sveta. Pahor je navedel, da je Slovenija prepoznavna v svetu tudi zaradi ponedeljkovega gosta Kulturnega doma in njegovih prizadevanj pri nabiranju sredstev za odpravo hudih posledic potresa v Nepalu, države pod Himalajo, ki je postala njegova druga domovina. Častno mesto pa Viki Grošelj zaseda v mednarodnih alpinističnih krogih, saj mu je, poleg himalajskih vršacev, uspelo osvojiti najvišje vrhove na vseh celinah, tudi na zamrznjeni Antarktiki, je še povedal Pahor. Več kot poldrugo uro je trajalo predavanje slavnega gosta, ki je s pomočjo foto in video posnetkov prikazal svojo dolgo in uspešno pot v alpinizmu, s posebnim poudarkom na gorski verigi Himalaje. Povedal je, da je tam bil že neštetokrat. Plezati je začel zelo mlad, leta 1975 je s slovensko odpravo osvojil osemtisočak Makalu v Himalaji, kar ga je tako pritegnilo, da so v naslednjih letih ta azijska gorovja postala njegov dom. Z raznimi odpravami je stopil na vrh vršacev, kot so Manaslu, Čo Oju, Lhotse, Kangčendženga, Gašerbrun, Broad Peack, Anapurna in nenazadnje še na Everest. Šlo je za pravcata herojska dejanja, saj so Slovenci s pomočjo tamkajšnjih šerp opravili marsikatero prvenstveno smer. Doživel pa je tudi nekaj tragičnih trenutkov, ko so gore terjale življenje nekaterih njegovih prijateljev. Večer je zaključila krajša debata.