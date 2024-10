V nesrečo vpletena dva kolesarja, eden pobegnil

Policisti Policijske postaje Nova Gorica preiskujejo okoliščine prometne nesreče, ki se je pripetila v nedeljo, 29. septembra 2024, okrog 15. ure v Lemutovi ulici v Novi Gorici na kolesarski stezi pod krožnim križiščem iz smeri Nove Gorice proti Kromberku. Vanjo sta bila vpletena dva kolesarja, eden se je poškodoval, drugi pa je pobegnil s kraja nesreče.

Po prvih zbranih podatkih je 10-letni deček s kolesom zapeljal iz podhoda, kjer se kolesarska steza v ostrem desnem ovinku povzpne v klancu proti Kromberku. Takrat je v nasprotni smeri pripeljal neznani kolesar (moški star od 30 do 40 let, oblečen v kolesarska športna oblačila). Deček je, zato da bi se izognil trčenju, zapeljal levo na nasprotni kolesarski pas, pri čemer je trčil v betonski zid in padel. Udeleženi neznani kolesar ga je obšel in nato nadaljeval svojo vožnjo v smeri Nove Gorici.

Deček se je v nesreči predvidoma lažje poškodoval in so ga zdravniško oskrbeli v splošni bolnišnici v Šempetru.

Policisti iščejo drugega udeleženega kolesarja. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče prosijo morebitne očividce oz. občane, ki bi lahko nudili koristne informacije, naj jih pokličejo na telefonsko številko PPP Nova Gorica (Žnidarčičeva ulica 17, 5290 Šempeter pri Gorici) oz. pokličejo na telefon: (05) 393 41 00 ali naj se tam osebno zglasijo. Prav tako lahko pišejo na e-naslov ppp_nova_gorica.pung@policija.si ali pokličejo na znano interventno številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200. Poziv velja tudi zaenkrat še neznanemu udeleženemu vozniku kolesa.