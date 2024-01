V Novi Gorici silvestrovali tudi Goričani

V Novi Gorici se slabe vremenske napovedi niso ustrašili in so se odločili, da bodo silvestrovanje vseeno izpeljali na prostem. Odločitev se je izkazala za pravo: čeprav je občasno deževalo, se je na prizorišču praznika kakorkoli zbralo okrog 1500 ljudi. Več udeležencev je prišlo tudi iz Gorice, kjer bosta ples in ognjemet na sporedu danes, in okoliških krajev. Za glasbo so na prizorišču v Kidričevi ulici poskrbeli Kingstoni, tik pred polnočjo se jim je za odštevanje na odru pridružil novogoriški župan Samo Turel, ki je seveda vsem navzočim tudi voščil in po polnoči nazdravil novemu letu. Po zdravicah in voščilih se je dež okrepil, tako da se je prizorišče praznika počasi izpraznilo.

S silvestrovanjem na prostem se je sicer sklenil niz pouličnih koncertov, ki se je začel pred božičem in je bil zelo uspešen, saj je privabil v Novo Gorico množico obiskovalcev - tudi iz Gorice, kjer je med prazniki dobro delovalo drsališče, medtem ko so obiskovalci na Travniku pogrešali spremljevalni glasbeni program in praznično gostinsko ponudbo.