Za delo, mir in socialno pravičnost

Pisana množica se je danes dopoldne zbrala na tržiškem Trgu Republike, kjer so sindikati CGIL, CISL in UIL priredili državni prvomajski shod. Številne delavke in delavce, županje in župane ter druge ljudi, ki so se zbrali na trgu s sindikalnimi, mirovniškimi in drugimi zastavami, so nagovorili številni krajevni predstavniki sindikatov, pa tudi državni sekretarji Pierpaolo Bombardieri (UIL), Luigi Sbarra (CISL) in Maurizio Landini (CGIL).

»Pred natanko dvajsetimi leti smo praznovali največjo širitev Evropske unije,« je uvodoma dejal Bombardieri, ki je nato opozoril na bitke za enakopravnost med ženskami in moškimi, pa tudi za enako plačilo med Italijani in tujimi delavci, ki jih je v Tržiču veliko. Izpostavil je še problematiko smrti in nesreč na delovnem mestu, za preprečevanje katerih želijo »konkretna dejanja«.

O dragocenosti demokracije v krajih, »kjer se srečujejo jeziki, kulture in vere, kjer odkrivamo lepoto integracije in kjer so meje stične točke, ne pa ločnice«, je spregovoril sekretar sindikata CISL Luigi Sbarra, ki je pozval tudi k prekinitvi ognja v Ukrajini in Palestini. »Če želi Evropa pri tem uspeti, mora spremeniti najprej sebe,« je ocenil Sbarra in se zavzel za oživitev projekta Združenih držav Evrope. Zaustavil se je tudi pri smrtih zaradi azbesta ter pokojninah, javnem zdravstvu in šoli.

»Italija ni več republika, ki temelji na delu, temveč država, ki delavce izkorišča,« je naglasil državni sekretar CGIL Landini in navzoče vprašal, kdo sploh gradi ladje v Tržiču. »Brez migrantov teh ladij ne bi bilo,« je opozoril in izpostavil, da bi morali imeti vsi delavci in delavke enake pravice, kar se ne dogaja. Zaustavil se je tudi pri nesrečah na delovnem mestu, prekarnem delu in varnosti: »Evropa mora temeljiti na delu, miru in socialni pravičnosti,« je zaključil.