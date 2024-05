Festival Amidei bo potekal od 11. do 17. julija

Priprave za 43. edicijo mednarodnega festivala za nagrado Sergio Amidei so v polnem teku. Organizatorji napovedujejo, da bo letošnji goriški filmski maraton potekal med 11. in 17. julijem, kot v zadnjih letih se bodo projekcije, predstavitve knjig, srečanja z gosti in drugi dogodki zvrstili na več lokacijah. Ob Kinemaxu in mediateki Uga Casiraghija bodo tudi letos izkoristili Travnik in Raštel. Programa še ne razkrivajo, tudi letos pa nameravajo v duhu EPK 2025 poseben poudarek nameniti slovenski produkciji. amidei