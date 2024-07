V Puščah kmalu dela, za Kalvarijo imajo denar

V mesecu juniju je po podatkih Meteo.it na Goriškem deževalo 20 dni na 30. Nenehne padavine predstavljajo tudi visoko stopnjo tveganja za nastajanje plazov, zlasti v krajih, ki so temu podvrženi. Med temi sta območje Pevme, Štmavra in Oslavja in Kalvarije, kjer pa se v prihodnjih mesecih obetajo pozitivne novosti.

Plazišče v Puščah

Avgusta naj bi se končno začela sanacija plazišča v Puščah, tj. na občinski cesti, ki vodi iz Pevme v Koštabon in se nato nadaljuje do meje s Slovenijo. »To je zelo pomembna cesta, saj gre mimo veliko število turistov in kolesarjev,«pravi Lovrenc Persoglia iz Štmavra, ki se veseli novice o skorajšnjem začetku del. Omenjena lokacija je pogosto podvržena zemeljskim usadom. Stopnjo tveganja je geološka raziskava ocenila kot »srednjo« (R2), stopnja seizmičnosti pa naj bi bila visoka. »Že par let nazaj, ko je prišlo do plazu, smo deželno civilno zaščito zaprosili za prispevek,« pojasnjuje občinski odbornik za okolje Francesco Del Sordi in dodaja, da je bil prispevek naposled dodeljen, toda pri načrtovanju se je zavleklo in so morali zaprositi za podaljšanje.

Odvisno bo od vremena

V prejšnjih dneh pa je občinski odbor končno sprejel izvršilni načrt. Dela naj bi se začela avgusta in zaključila v oktobru. »Seveda odvisi vse skupaj od tisočih dejavnikov, predvsem pa od tega, ali nam bo vreme tokrat naklonjeno,«je previden odbornik. »Pravzaprav ne gre za velik poseg. Skupni strošek znaša 100.000 evrov, sama dela pa okoli 70.000 evrov,« razlaga Del Sordi. Po načrtu se bodo najprej lotili redčenja okoliškega gozda in bodo odstranili drevesa, ki so v napoto. Odstraniti bo treba tudi ostanke predhodne 15 metrov dolge leseno-kamnite konstrucije, ki so jo zgradili, da bi preprečili plazenje zemlje. »Struktura je bila iz hlodov, ki so s časom strohneli,«opozarja Lovrenc Persoglia. Nato bodo zasidrali kovinske utrjevalce. »Tudi zato je pomembno, da se vedno izvede geološke raziskave,« izpostavlja Del Sordi, »da se izve, katera je stopnjo seizmičnosti, in hkrati, da se razume, kako globoko se točno nahaja kamnina in kam se lahko sploh pritrdi kovinske strukture.«

Prehod bo zagotovljen

Prehod za vozila naj bi bil med potekom del zagotovljen. Zadolženo podjetje bo namreč s pomočjo hodečih bagrov - pajkov posegalo le na gozdnatem pobočju, ceste pa se ne bodo dotikali. »Prehod bo nujen tudi za kmete med trgatvijo,« poudarja Lovrenc Persoglia. Na utrjevalce in protiplazne mreže bodo nato posadili še rastlinje, ki bo imelo dvojno funkcijo: estetsko in pa funkcionalno, saj rastline črpajo vodo in preprečujejo plazove. »V bližini se nahaja namreč tudi majhen potok, tako da je voda vseskozi prisotna,« je še povedal goriški občinski svetnik. Nedavni plaz je tudi poškodoval že obstoječo drenažo in podzemne cevi. »Trenutno drugih kritičnih točk na tej cesti na srečo ni,« ugotavlja odbornik. Nedaleč od Pušč pa bodo istočasno potekala tudi dela na starem kamnitem mostu v Hudičevi luknji.

Sanirali bodo tudi na Kalvariji

Gradbišče, ki mu je Dežela dodelila 100.000 in katerega namen je bil promocija in vrednotenje Kalvarije, se je zaradi plazu ustavilo. Občina Gorica je zaprosila za sanacijo dodatnih 300.000 evrov, deželni svet pa je prošnjo odobril. »Zelo smo zadovoljni. Sedaj bo problem udejanjiti projekt in dela. Glede terminov, si ne upam še ničesar izjaviti,« pravi Del Sordi.