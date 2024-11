V Raštelu se pripravljajo na božič, a ne samo...

Vrsta dogodkov in dejavnosti za spoznavanje najbolj pristnih tradicij Gorice, še posebej pa enega izmed njenih najstarejših predelov: Raštela oz. grajskega naselja. To je cilj zveze Confcommercio Gorizia, katere predstavniki so v sklopu naveze La Via del BorGO na tiskovni konferenci predstavili tri projekte, ki jih bodo uresničili v adventnem času. Advent je namreč simbolični čas preroda in pričakovanja, grajsko naselje in Raštel pa bosta s temi pobudami poosebljala prav pričakovanje: v krščanskem smislu pričakovanje na božič, v širšem smislu pa pričakovanje na 8. februar 2025, ko bosta Gorica in Nova Gorica uradno postali Evropska prestolnica kulture.

»Gre za način, kako krajevni skupnosti in turistom ponuditi nove priložnosti za mreženje, izobraževanje in zabavo v magičnem obdobju, kakršen je advent,« pišejo prireditelji. Vse se bo vrtelo okrog nekdanje prodajalne klobukov v Raštelu. Tri novi projekti bodo torej priložnost za obiskovalce ulice, da se naužijejo majhnih, vsakodnevnih stvari, ki so značilne za ta predel mesta.

Prva novost je poseben adventni koledar, ki ga je grafično oblikoval The Gorizianer in ki prikazuje veduto božično okrašenega Raštela in prodajalne klobukov, v ozadju pa sta razvidna zvonika cerkve svetega Ignacija na Travniku. Orjaški koledar bo v izložbi trgovine, kjer bodo vsak dan odprli eno okence in odkrivali zgodovino, zgodbe in simbole grajskega naselja. Temu bodo obiskovalci lahko sledili v živo pred vitrino, ki se bo vsak dan v ta namen spreminjala, ali pa po družbenih omrežjih.

Vsako adventno nedeljo bodo potekali sprehodi, ki bodo posvečeni odkrivanju grajskega naselja in njegovih osebnosti ter jih bodo vodili razni vodiči. Sprehodi bodo brezplačni, udeleženci pa se morajo predhodno prijaviti na naslov infolaviadelborgo.eu.

Izšla je tudi prva številka časopisa La Via del BorGO. Gre za mesečnik, ki bo izhajal do februarja 2025 in ki se bo poglobil v zgodovino in kulturo tega mestnega predela. Prva, novembrska številka je posvečena izvoru imena Gorica, prvi omembi mesta, prvi upodobitvi gradu in liku Giovannija Marie Marussiga. Decembrska številka pa bo božično obarvana. Časopis bo na voljo v nekdanji trgovini s klobuki v Raštelu ter v gostinskih in trgovskih obratih.