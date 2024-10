V Raštelu sejem umetnostne obrti

V nekdanji železnini Krainer v goriškem Raštelu bo po včerajšnjem začetku še danes med 10. in 20. uro potekal sejem obrti Go Makers, ki ga prireja zveza obrtnikov Confartigianato v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino Kras in gostinsko šolo Ad Formandum, medtem ko sta pokroviteljstvo zagotovila Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje in goriška občina.

Na letošnjem sejmu Go Makers svoje unikatne izdelke razstavljajo šiviljsko podjetje Ago e Filo Chic iz Martignacca, knjigoveznica Moderna iz Vidma, goriški zlatar Antracite Gioielli, umetnica Paola Bellaminutti iz Campoformida, tržaška izdelovalka nakita Artistica Mente, keramičarska delavnica Asperitas, proizvajalec stolov in foteljev Blifase iz Rožaca, videmska trgovina Bottoni E Non Solo, tržaška šivilja Carolina Gutierrez, oblikovalni studio Chameleon iz Vidma, šiviljstvo Crimosh iz kraja San Giovanni al Natisone, videmsko tesarstvo Berin, tržiška oblikovalka poročnih kril Vita Lorusso, fotografinja Michela Marcon iz Mariana, draguljarna Modolabo iz Trsta, umetniško pohištvo Naka iz Manzana, izdelovalka mozaikov Noemi Roma, draguljar Renato Chicco iz Trsta, videmska delavnica Wool Style in izdelovalka mozaikov Giulia Zanette.

Sejem Go Makers bo danes spremljala vrsta srečanj in degustacij, ki jih prirejajo skupaj z ustanovo Slow Food in Lokalno akcijsko skupino Kras. Ob 16. uri bo mogoče pokusiti razne vrste sirov, ki jih bodo pospremili z macerirano rebulo. Ob 14.30 bodo predstavili knjigo »Sentieri e cibi locali«, ki je posvečena jedem s Krasa in iz Nediških dolin; navzoča bosta predsednik Las Kras David Pizziga in novinar Stefano Cosma. Ob 16. uri bo Valentina Randazzo spregovorila o nekdanjih goriških proizvajalcev keramike, stekla in papirja. Ob 17.30 bo predstavitev knjige »Far merletto in tempo di guerra«, ki jo je Rosita D’Ercoli posvetila goriškim čipkaricam in čipkam, ki so jih ustvarile med prvo svetovno vojno v begunskem taborišču v Wagni. Nekaj delavnic in degustacij bo potekalo tudi v drugih nekdanjih trgovinah v Raštelu. Interesenti se morajo na dogodke in degustacije prijaviti na spletni strani trieste.green/tour/go-makers.