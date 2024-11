V sklopu EPK tudi Robbie Williams

V sklopu EPK 2025 bo deželo FJK obiskal tudi svetovno znani britanski pop zvezdnik Robbie Williams. Nastopil bo na tržaškem stadionu Nereo Rocco v četrtek, 17. julija, je danes napovedal predsednik FJK Massimiliano Fedriga. Šlo bo za enega od večjih dogodkov v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025, je dodal.

Hkrati je opozoril še na en velik dogodek, in sicer na razstavo Andyja Warhola, ki bo v palači Attems Petzenstain v Gorici. Odprli jo bodo 20. decembra letos in bo na ogled do 4. maja 2025.