V Trstu srečanje o vipavski hitri cesti H4

Predstavniki družbe SDAG in goriške občine se bodo danes dopoldne odpravili v Trst, kjer je tamkajšnji prefekt Pietro Signoriello sklical novo srečanje o napovedanih obnovitvenih delih na vipavski hitri cesti H4 in ukrepih za preprečitev težav na Goriškem in pri Fernetičih. Na isto temo so se na tržaški prefekturi sestali že v začetku decembra, po sestanku je deželna odbornica Cristina Amirante pojasnila, da bodo pripravili nekaj alternativnih predlogov in jih poslali italijanskemu ministrstvu za infrastrukture in prevoze s ciljem, da se v soočenju s slovenskim ministrstvom najdejo najprimernejše rešitve in omilijo negativni učinki, ki jih bodo dela na vipavski hitri cesti med Razdrtim in Ajdovščino imela na cestno omrežje Furlanije - Julijske krajine.

Družba Dars je sicer že novembra napovedala, da bodo dela pri Rebrnicah trajala 18 mesecev (začela naj bi se januarja) in da bosta promet proti Vipavi za osebna vozila in lokalni tovorni promet preusmerjena na regionalno cesto Razdrto-Vipava, medtem ko bo ves tranzitni tovorni promet, namenjen proti Vrtojbi, preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Spričo tovrstnega ukrepa bi se od 20 do 30 odstotkov povečal tovorni promet na avtocesti A4 in pri cestninski postaji pri Moščenicah, saj bi skozi Fernetiče dnevno šlo 4400 tovornjakov več. Do težav v prometu bi še zlasti prihajalo v primeru nesreč, ob slabem vremenu in v poletnem času, zaradi česar je Cristina Amirante že prejšnji mesec poudarila, da so potrebne alternativne rešitve, ki bi zajamčile delovanje avtocestnega in logističnega sistema FJK.

Na današnje srečanje je tržaški prefekt povabil tudi predstavnike občin Trst, Repentabor in Devin-Nabrežina, varnostnih organov in raznih drugih ustanov, dalje upravitelje avtocestnega omrežja ter tovornih postajališč pri Fernetičih in v Gorici. Slovenskega generalnega konzula v Trstu so prosili naj vabilo na srečanje posreduje še pristojnemu slovenskemu ministrstvu in družbi Dars.