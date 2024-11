»Vedno zaupajte vase in odkrivajte nove poti«

Zadružna kraška banka Trst-Gorica je ob svetovnem dnevu varčevanja, ki ga 31. oktobra praznujemo vse od leta 1924 (torej letos natanko sto let), nagradila najuspešnejše učence petih razredov osnovnih šol in zadnjih razredov prvostopenjskih srednjih šol v šolskem letu 2023/2024. Podelitev nagrad je potekala v četrtek v tržiškem Kinemaxu in se je začela z nastopom glasbene skupine Booom! iz Slovenije. V večer je zatem uvedel Evgen Ban, ki se mu je na odru pridružil Uolter (Flavio Furian) in do solz nasmejal navzoče šolarje in njihove starše.

V nadaljevanju je spregovoril Adriano Kovačič, predsednik Zadružne kraške banke Trst-Gorica, ki prireja v novembru tečaj finančnega izobraževanja, »da se boste mladi naučili odgovorno ravnati z denarjem«.

»Zaupajte vase, odkrivajte nove poti. Bodite spoštljivi in nikoli napadalni,« je nagrajence pozval Kovačič in jih hkrati povabil, naj sejejo pozitivne vrednote, saj »spoštovanje in lepota lahko izboljšata našo družbo«. Med večerom so prisluhnili tudi jadralki Jani Germani, ki je pojasnila, da je bil zanjo nastop na olimpijskih igrah v Parizu privilegij. Naslednja regata jo čaka marca, zdaj so na vrsti priprave s spremenjeno ekipo, sicer je njen glavni cilj ponoven nastop na olimpijskih igrah, leta 2028 v Los Angelesu.

Nagrajenci od Milj do Bračana

Letos so skupno nagradili 67 učencev, ki so med lanskim šolskim letom obiskovali pete razrede osnovnih šol in tretje razrede prvostopenjskih srednjih šol s slovenskim in italijanskim učnim jezikom na Goriškem in Tržaškem. Nagrado v višini sto evrov so na slovenskih šolah prejeli Jan Župančič (OŠ Prežihov Voranc, Dolina), Irene Biekar (OŠ Fran Venturini, Boljunec), Erik Gerl (OŠ Mara Samsa - Ivan Trinko Zamejski, Domjo-Ricmanje), Simone Tomasi (OŠ Albin Bubnič, Milje), Ian Šik (PSŠ Simon Gregorčič, Dolina), Maja Kočevar (PSŠ Simon Gregorčič, Dolina), Aisha Kelmendi (OŠ Stanko Gruden, Šempolaj), Evelin Jeklin (OŠ Virgil Šček, Nabrežina), Ivan Tomsich (OŠ Josip Jurčič, Devin), Ajlin Mrvcic, (OŠ Lojze Gorazd Kokoravec, Zgonik), Jakob Zega (PSŠ Igo Gruden, Nabrežina), Raul Bagolin (OŠ Oton Župančič, Trst), Calliope Foschini (OŠ Fran Saleški Finžgar, Barkovlje), Nina Birsa (OŠ Fran Milčinski, Katinara), Rok Fonda (PSŠ Ciril in Metod, Sveti Ivan), Carlo Lovero (PSŠ Ciril in Metod, Katinara), Alessia Mihaela Stoica (OŠ Grbec-Stepančič, Škedenj), Daria Zyku (OŠ Josip Ribičič, Sveti Jakob), Laura Knezevic (PSŠ Ivan Cankar, Sveti Jakob), Elia Flaiban (OŠOton Župančič, Gorica), Lorenzo Percovich (OŠ Fran Erjavec, Štandrež), Bor Cijan (OŠJosip Abram, Pevma), Ryan Braione (OŠ Alojz Gradnik, Števerjan), Angela Petrei (OŠ Ludvik Zorzut, Bračan), Matej Tomsič (PSŠ Ivan Trinko, Gorica), Marta Gavagna (PSŠ Ivan Trinko, Gorica), Jari Radetič (PSŠ Ivan Trinko, Gorica), Erika Skarabot (OŠ Ljubka Šorli, Romjan), Giulia Gratton (OŠ Peter Butkovič Domen, Sovodnje), Gabriel Lista (OŠ Prežihov Voranc, Doberdob), Simone Spiller (PSŠ Doberdob), Matteo Stanic (PSŠDoberdob), Emily Slavec (OŠ Alojz Gradnik, Col), Jan Švab (OŠ France Bevk, Opčine), Tadej Bandelj (OŠ Albert Sirk, Križ), Mira Štoka (OŠ Avgust Černigoj, Prosek), Jan Gregori (OŠ Pinko Tomažič, Trebče), Peter Rencelj (OŠ Primož Trubar, Bazovica), Gabriel Mozina (PSŠ Srečko Kosovel, Opčine), Lara Gerli (PSŠ Srečko Kosovel, Opčine) in Maja Zupan (PSŠFran Levstik, Prosek). Poleg slovenskih šolarjev so nagradili še zaslužne učence večstopenjskih šol z italijanskim učnim jezikom Altipiano z Opčin, Rainer Maria Rilke iz Devina-Nabrežine, Giovanni Lucio iz Milj in Giancarlo Roli iz Trsta.